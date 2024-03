Pitel e Fernanda encontram mala misteriosa no BBB 24 e alagoana ganha o ''Poder Falso''; confira

A- A+

O diretor do Big Brother Brasil 24, Boninho, anunciou em suas redes sociais que deixou Marcos Veras e Welder Rodrigues fazerem uma trolagem com os participantes do programa na tarde desta quarta-feira (13).

Os humoristas deixaram uma mala do Poder Falso'' - que não vai dar nenhum privilégio ao brother que conquistar o colar -, dentro da casa do BBB e o público deve ver a resenha completa na edição desta semana do quadro de Veras "Vamo Invadir Sua Casa''.

A mala misteriosa estava no Quarto Gnomo e foi encontrada por Fernanda e Pitel, que após conseguirem abrir o cadeado do objeto, decidiram no par ou ímpar quem da dupla ficaria com o colar do ‘’Poder Falso’’ até a votação de domingo (17) . A alagoana foi aconselhada pela carioca para esconder o máximo que puder a conquista.

"Mas tem que esconder esse colar, vai ficar rebolando com ele assim?", disse Fernanda. Pitel questionou: "Se é pra ficar com ele?". A confeiteira respondeu: "Sim, mas não precisa ficar rebolando, bota pra dentro da camisa ou alguma coisa''.

As duas sisters começaram a teorizar qual seria a utilidade do colar, após a falta de consenso decidiram, a priori, não compartilhar com ninguem, inclusive, esconderam a informação de Lucas Henrique e MC Bin Laden quando eles entraram no Quarto Gnomo.



Elas pretendem irem sorrateiramente colocar a mala de volta na despensa.

Veja também

BBB 24 Leidy Elin desabafa com sisters no BBB 24: ''isso, para mim, é um circo. Estou cansada''