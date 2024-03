Pitel questiona suposto vício de Davi no BBB 24: ''parece que é tipo uma redenção'', diz sister

A- A+

Na tarde desta terça-feira (5), Pitel ajudou Davi na preparação do almoço dos brothers. Os dois aproveitaram a oportunidade para conversar na cozinha da casa sobre a última briga do baiano no Big Brother Brasil 24 com Yasmin e Leidy Elin.

A alagoana observa a atitude do brother sobre a situação e aponta um comportamento vicioso do motorista de aplicativo.

"Sabe o que parece? Que tem um ciclo vicioso, depois de toda briga que acontece, acontece um grande ato seu de cuidado, de amor, de limpeza", disse Pitel.

"Mas é sempre eu que faço, você sabe, né?", responde Davi. "Mas sempre parece que é tipo uma redenção. Por isso que eu falo que parece um ciclo vicioso", rebate a alagoana

Para a sister o baiano não precisa agir e cobrar dos outros participantes uma limpeza coletiva ou almoço coletivo, pois ninguém assinou um contrato no programa com essas obrigações. Ela ainda disse para o brother que acha errado quando ele usa isso para atacar alguém, quem quer que seja, Yasmin ou qualquer outra pessoa.

Davi não enxerga como forma de ataque, para ele é apenas uma forma dele se expressar sobre as atitudes de Yasmin ou de outro participante. Na ocasião Pitel não se posicionou em relação aos comentários feitos pelas sisters sobre Davi na última discussão da casa.

Veja também

BBB24 Após expulsão, Wanessa Camargo fala pela primeira vez e pede desculpas; veja o vídeo