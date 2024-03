A- A+

BBB 24 Pitel vence a Prova do Anjo; saiba quem está no Monstro O Castigo do Monstro desta semana será formado entre uma Rainha e um Bobo da Corte

Giovanna Pitel ganhou a Prova do Anjo do BBB 24 deste sábado (23). "Um tempo incrível, que nem os dummies conseguiram enquanto a gente fazia os testes, inesperado, obtido com máxima elegância", disse Tadeu Schmidt ao anunciar quem venceu a disputa.



O Castigo do Monstro desta semana será formado entre uma Rainha e um Bobo da Corte.

Pitel escolheu Isabelle (Rainha) e Matteus (Bobo da Corte) para a punição. Já para o Almoço do Anjo, ela chamou Fernanda, Giovanna e Leidy Elin.



Como foi a Prova do Anjo no BBB 24

Na prova, os participantes tinham que cumprir um desafio que envolvia também a montagem de um quebra-cabeça. Alane e Davi erraram na montagem do quebra-cabeça e foram desclassificados, assim como Beatriz e Isabelle, que deixaram as peças na posição correta, mas não conseguiram encaixá-las na moldura.

