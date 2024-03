Pitel vence Prova do Líder no BBB 24 e conquista um carro; saiba como foi a dinâmica

A- A+

O BBB 23 entrou oficialmente no “Modo Turbo”. Nesta quinta-feira (28), ocorreu a primeira Prova do Líder na nova fase do reality show, quando sete pessoas serão eliminadas em 18 dias. Giovanna Pitel foi a vencedora.



Desta vez, a prova exigiu dos competidores boa memória e atenção aos detalhes. Em um jogo de “Verdadeiro ou Falso”, um telão exibiu imagens para os participantes que, em seguida, precisaram responder perguntas sobre o que viram.





Após sete acertos (completando o número de vagas em um carro), três foram para a fase final da prova: Beatriz, Matteus e Pitel. A alagoana levou a melhor, conquistando a sua primeira liderança e também um Novo Chevrolet Spin, carro entregue pelo patrocinador da dinâmica.



Com apenas duas pulseiras do VIP, a nova Líder presenteou seus aliados Fernanda e Lucas Henrique, o Buda. Surpreendida por Tadeu Schmidt, a assistente social também teve que colocar duas pessoas na sua “mira”, escolhendo Beatriz e Matteus. A formação do próximo Paredão ocorre nesta sexta-feira (29), quando um dos dois será indicado por Pitel.

