"Eu Acho é Pouco" e "Pitombeira" notificam plataforma por venda de camisas falsificadas

Departamento jurídico dos blocos notificaram extrajudicialmente plataformas de comércio por vendas de camisas falsas

Camisas oficiais dos blocos podem ser adquiridas em canais oficiais e autorizadosCamisas oficiais dos blocos podem ser adquiridas em canais oficiais e autorizados - Foto: Modelo (Maria Chaves) e Pitombeira (Reprodução/Instagram)

Ora pelo Carnaval que se aproxima, e pelas prévias que ocupam as ruas de Recife e Olinda, ora pelo filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto", o fato é que a venda de camisas dos blocos "Eu Acho é Pouco" e "Pitombeira" estão em alta em Pernambuco - e País afora.

Da Pitombeira, em especial, vale lembrar o uso que o ator Wagner Moura fez em cenas do filme, quando vestiu a camisa retrô do bloco, dando grande visibilidade e, por isso mesmo, alavancando a comercialização da vestimenta, inclusive falsificadas.

Em razão disso, o departamento jurídico dos blocos acionaram "uma grande plataforma de comércio eletrônico" sobre a prática de falsificação das camisas.

“Sob o aspecto jurídico, a conduta em questão caracteriza, de forma concomitante, o uso indevido de marca e a prática de pirataria. Os responsáveis já foram formalmente notificados, encontrando-se em curso a adoção das medidas judiciais cabíveis”, esclarecem os advogados Adriano Araújo e Clayton Soares.

 

Eles também são consultores jurídicos do Eu Acho é Pouco - titular da marca regularmente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com proteção assegurada em múltiplas classes.

Agremiações dependem das vendas (oficiais)
O Eu Acho Pouco mantém, ainda, vigilância ininterrupta em ambientes digitais que comercializam produtos, com o intuito de coibir a pirataria dos seus produtos,

Vale ressaltar que a falsificação afeta a estrutura financeira dos blocos, que dependem das vendas oficiais para custear, entre outras coisas, suas orquestras e alegorias.

Matheus Barros, diretor de Comunicação da Pitombeira, admite frustração ao ver camisas falsificadas sendo utilizadas por falsificadores.

"Um trabalho de anos e anos, essencial para a sobrevivência da troça (...) nem entendem o simbolismo por trás da cultura carnavalesca. Não entendem que nesse momento cada centavo importa", ressalta o diretor, citando outras agremiações símbolos do Carnaval, como Cariri e O Homem da Meia Noite.

Vale lembrar que o único meio oficial de adquirir as camisas dos blocos é por meio de canais e pontos de venda autorizados pelas agremiações.

Newsletter