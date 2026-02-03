A- A+

CARNAVAL 2026 "Eu Acho é Pouco" e "Pitombeira" notificam plataforma por venda de camisas falsificadas Departamento jurídico dos blocos notificaram extrajudicialmente plataformas de comércio por vendas de camisas falsas

Ora pelo Carnaval que se aproxima, e pelas prévias que ocupam as ruas de Recife e Olinda, ora pelo filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto", o fato é que a venda de camisas dos blocos "Eu Acho é Pouco" e "Pitombeira" estão em alta em Pernambuco - e País afora.



Da Pitombeira, em especial, vale lembrar o uso que o ator Wagner Moura fez em cenas do filme, quando vestiu a camisa retrô do bloco, dando grande visibilidade e, por isso mesmo, alavancando a comercialização da vestimenta, inclusive falsificadas.



Em razão disso, o departamento jurídico dos blocos acionaram "uma grande plataforma de comércio eletrônico" sobre a prática de falsificação das camisas.

“Sob o aspecto jurídico, a conduta em questão caracteriza, de forma concomitante, o uso indevido de marca e a prática de pirataria. Os responsáveis já foram formalmente notificados, encontrando-se em curso a adoção das medidas judiciais cabíveis”, esclarecem os advogados Adriano Araújo e Clayton Soares.









Eles também são consultores jurídicos do Eu Acho é Pouco - titular da marca regularmente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com proteção assegurada em múltiplas classes.

Agremiações dependem das vendas (oficiais)

O Eu Acho Pouco mantém, ainda, vigilância ininterrupta em ambientes digitais que comercializam produtos, com o intuito de coibir a pirataria dos seus produtos,



Vale ressaltar que a falsificação afeta a estrutura financeira dos blocos, que dependem das vendas oficiais para custear, entre outras coisas, suas orquestras e alegorias.

Matheus Barros, diretor de Comunicação da Pitombeira, admite frustração ao ver camisas falsificadas sendo utilizadas por falsificadores.



"Um trabalho de anos e anos, essencial para a sobrevivência da troça (...) nem entendem o simbolismo por trás da cultura carnavalesca. Não entendem que nesse momento cada centavo importa", ressalta o diretor, citando outras agremiações símbolos do Carnaval, como Cariri e O Homem da Meia Noite.

Vale lembrar que o único meio oficial de adquirir as camisas dos blocos é por meio de canais e pontos de venda autorizados pelas agremiações.

SERVIÇO

Informações: @turmadapitombeira // @euachoepouco

