A- A+

A Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos mudou o tema de seu desfile e passará a dedicar seu desfile para o Carnaval de Olinda deste ano ao filme pernambucano "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho.



A mudança foi motivada pelo sucesso de vendas da camisa amarela retrô da agremiação, usada pelo protagonista Wagner Moura no filme, que já tem fila nacional de espera para compra. No último domingo, o longa fez história ao conquistar dois prêmios no Globo de Ouro.



Próximo de completar 79 anos, a Pitombeira agremiação já esgotou 2,5 mil camisas em seu modelo retrô, criado em 1978. Segundo a agremiação, todas as camisas disponíveis foram vendidas e uma nova remessa está prevista para chegar em 22 de janeiro.





Fundada em 1947, a Pitombeira abre tradicionalmente as prévias carnavalescas no dia 7 de setembro de cada ano, com orquestra de frevo. Segundo entrevista do presidente Hermes Neto à TV Globo, o tema original já estava definido, mas a repercussão da camisa da agremiação levou à mudança de planos.“Chegou a camisa do filme, que a procura está grande, então a gente não vai poder deixar passar em branco. Vamos mudar todo o roteiro para que esse ano a gente saia em homenagem ao 'Agente Secreto'”, disse.



A agremiação, que estuda formas de incorporar símbolos do filme ao desfile, espera ultrapassar a marca de 5 mil camisas vendidas, com renda destinada a pagar as despesas do Carnaval com antecedência, feito que seria inédito.

Torcida para o Oscar

A Pitombeira pretende continuar no clima do filme “O Agente Secreto” mesmo após o Carnaval e já planeja montar uma estrutura em frente à sede da agremiação para acompanhar a premiação do Oscar, no dia 15 de março. A lista de indicações será divulgada em 22 de janeiro.





Veja também