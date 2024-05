Pivô da separação de Gracy e Belo, personal trainer se manifesta um mês após polêmica

A- A+

Apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa e Belo, o personal trainer Gilson de Oliveira voltou a se manifestar sobre o assunto ao ser questionado por seguidores nas redes sociais. Nesta semana, completa um mês do polêmico divórcio da influenciadora digital e do cantor — à época, após rumores darem conta de que Gracy mantinha um caso extraconjugal com o treinador, a modelo fisiculturista assumiu que foi infiel no relação com Belo.

Na noite da última segunda-feira (13), Gilson saiu em defesa de Gracyanne e ressaltou que ainda se espanta com a quantidade de julgamentos que ambos vêm recebendo até agora. O educador físico — que aproveitou a repentina fama na internet para abrir uma conta numa plataforma de conteúdo adulto — frisou que mantém todo o cuidado para não expor a antiga aluna, com quem teve um affair.

"Sempre vou tratar ela com muito respeito. Por isso, nunca saiu nada de minha parte (sobre a polêmica). Não me pronunciei falando ou atacando alguém. Mantenho o respeito, sim, porque ela é uma mulher admirável", disse ele, referindo-se a Gracy, por meio dos Stories do Instagram.

Sem citar diretamente o nome de Gracyanne, o personal trainer rasgou elogios para a influenciadora digital e sugeriu que a opinião de parte do público — sobre as traições assumidas por ela — é carregada por doses de hipocrisia. "Ela tem muitos fãs, e a galera que torce por ela sabe o quanto coração dela é bom. Não curto a maneira como ela está sendo julgada. Não acho legal. Não acho bacana. Até porque... Quem nunca errou que atire a primeira pedra", concluiu o treinador.

Relembre polêmica separação

O fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo pegou os fãs do ex-casal de surpresa. Embora tenha afirmado não estar mais na idade para viver romances, Gracyanne viveu um caso intenso com Gilson de Oliveira. Os dois se encontraram no final de 2021, mas foi em 2022 que começaram a treinar juntos. Daí pra frente, aproximaram-se mais e mais.

Segundo ele, ambos declaravam estar "solteiros" no momento em que tiveram um affair. Nas palavras de Gilson, o romance era de conhecimento de algumas pessoas, incluindo Belo.

