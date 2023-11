Pivô da separação? Quem é Aline Farias, a modelo que expôs mensagens íntimas de Neymar

A- A+

Gamer, influencer e modelo de conteúdo adulto. Essas são algumas das facetas de Aline Farias, apontada como possível pivô da, agora confirmada, separação de Neymar e Bruna Biancardi. Nesta segunda-feira (27), Aline Farias expôs conversas que teve com o jogador onde ele pedia fotos íntimas à jovem, que enviou um link para a plataforma adulta em que ela trabalha e o instruiu a assinar para ver as imagens.

Nas conversas expostas, os dois estavam flertando e combinando um possível encontro quando Neymar estivesse em São Paulo. A repercussão fez com que Bruna Biancardi, mãe da filha recém-nascida do jogador, se pronunciasse nesta terça-feira (28) esclarecendo que não está em um relacionamento e pedindo para que parassem de a "relacionar com as frequentes notícias".

Quem é Aline Farias?

Aline nasceu na comunidade Vila Pinho em Belo Horizonte e ficou conhecida na internet inicialmente por fazer streams do jogo "Free Fire". Ela tem um canal no YouTube. Até 2021, fazia lives de jogos com frequência e já foi Top 1 no Brasil do jogo "Point Blank" — jogo de tiro em primeira pessoa.

Após sair de Belo Horizonte, há dois anos, Aline se mudou para São Paulo e fez parte de uma das maiores equipes de Free Fire, a Los Grandes. Ela ficou no time aproximadamente um ano, em 2022, decidiu apostar em "novas experiências". Aline seguiu fazendo lives do game em seu próprio perfil e criou a plataforma de conteúdo adulto.

