Pivô de separação entre Belo e Gracyanne se defende e reclama de ataques: "Sofrendo um montão"

De um dia para o outro, Gilson de Oliveira ganhou mais de cem mil seguidores no Instagram. Motivo para comemoração? Que nada. Apontado como pivô da separação entre Belo e Gracyanne Barbosa — a influenciadora digital e modelo de fisiculturismo admitiu que teve uma relação extraconjugal com ele —, o personal trainer, de 42 anos, passou a receber uma série de mensagens ofensivas, por meio das redes sociais, desde que o caso veio à tona. As acusações são injustas, como frisa o treinador recém-formado em Educação Física. Ele assume que, sim, se envolveu com Gracyanne entre fevereiro e agosto de 2023, mas se defende, ressaltando que, nesse período, acreditava que a modelo já estava separada de Belo.

Segundo ele, ambos — tanto ele quanto Gracyanne — declaravam estar "solteiros" no momento em que tiveram um affair. E mais: nas palavras de Gilson, o romance era de conhecimento de algumas pessoas, incluindo Belo. Os dois se conheceram em 2021, num evento dedicado ao fisiculturismo. No ano seguinte, passaram a treinar juntos na mesma academia. Foi aí que se aproximaram, cada vez mais.

"Nunca ficou explícito, mas todos acreditavam que existia. Tivemos um relacionamento. Acredito que durou de fevereiro até agosto. Não era nada por interesse financeiro", disse Gilson, em entrevista ao canal no YouTube do advogado Joabs Sobrinho, que o representa juridicamente.

Gilson Oliveira revelou que costumava encontrar Gracyanne Barbosa, em ambiente particular, duas vezes na semana. Na academia, os dois se viam todos os dias. Assim os laços foram se estreitando, aliás.

"Conforme o tempo foi passando, nosso contato na academia foi aumentando, por conta dos desafios, dos treinos, das coisas que a gente curte. E comecei a gostar dela, da pessoa que ela é, por ter um bom coração. Sempre tratou todo mundo igual. Estava curtindo o momento", desabafou ele.

O personal reforça que vem sendo apontado injustamente como principal motivo para o término do casamento de 16 anos de Belo e Gracyanne. "Nunca falei nada para ninguém sobre a gente. Isso tudo foi cruel, porque eu acabei sendo responsável por uma coisa que não existia. Já tem um bom tempo que eu não falo com a Gracyanne", disse o personal trainer, acrescentando que a própria modelo deixava claro, para ele, que já não estava mais casada com o cantor.

"Ela (Gracyanne) sempre deixava isso transparecer: de que o casamento com Belo não ia bem e que ela estava como uma pessoa livre e feliz por ter conhecido o Gilson. E por ele ter a mesma característica física e gostar de malhar pesado, ela começou a se interessar e a se envolver", manifestou-se o advogado Joabs Sobrinho.

O representante jurídico do personal trainer afirma que a imagem de seu cliente foi prejudicada, de modo indevido, na esteira de toda essa polêmica. "Ele ficou com uma fama horrorosa. Acabou de se formar na faculdade, tem dois irmãos deficientes... Está passando um perrengue danado em casa. Ele é um trabalhador e está sofrendo um montão de ataques. Tudo o que foi colocado foi para justificar o término de um casamento. E ele foi o bode expiatório", explica Joabs.

Na mesma entrevista, o advogado afirmou que, em 2023, Belo mandou o próprio empresário ir à academia em que Gilson trabalhava — e onde Gracyanne treinava — para pedir o desligamento do personal trainer. O profissional foi então demitido e decidiu se afastar da modelo e musa fitness. Segundo ele, Gracyanne ficou muito abalada nesse período.

"Ela ficou muito preocupada pelo fato de eu ser um cara que ajudo em casa, tenho dois irmãos especiais. Ela sabia da importância que o trabalho tem para mim. E acredito que ela tenha ficado muito chateada no momento, por achar que a responsável pela minha demissão fosse ela. Quando pediram para eu me afastar da academia, falaram que era para que o assunto não se espalhasse como um escândalo”, relatou o personal.

