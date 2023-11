A- A+

MÚSICA Pixinguinha é celebrado em série de shows na Caixa Cultural Recife Grupo carioca "Ordinarius" se apresenta pela primeira vez em Recife com o show "Pizindim" - apelido do mestre Pixinguinha na infância

O compositor, arranjador e maestro Pixinguinha (1897-1973) ganha celebração no palco da Caixa Cultural Recife, desta sexta-feira (1º) até sábado (4), com shows do grupo carioca "Ordinarius", às 20h.



Com ingressos a partir de R$ 15, disponíveis no site da Caixa, as apresentações trazem à tona repertório de um dos nomes mais aclamados da Música Popular Brasileira (MPB).



Além dos shows, o projeto - que tem no título o apelido de infância de Pixinguinha, "Pizindim"- traz os músicos para ministrar oficina de Canto Coral no sábado, das 10h às 12h, com entrada gratuita.





Um Chorinho em Cochabamba

O grupo Ordinarius leva para o palco faixas como "André de Sapato Novo", de André Correa, "Um Chorinho em Cochabamba", de Edu Neves e Rogério Caetano, e também a canção "Rosa", parceria de Pixinguinha com Otávio de Souza, gravada pelo Ordinarius no álbum Rio de Choro (2015).

O grupo faz das vozes os instrumentos principais. As percussões aparecem como complementos rítmicos e o resultado é uma leitura da obra do artista fundamental para o choro.

Composto por Maíra Martins, Mateus Xavier, Fabiano Salek, Matias Correa, Beatriz Coimbra, Antonia Medeiros e pelo arranjador Augusto Ordine, diretor musical e fundador, os Ordinarius - consolidados na estrada muscial há pelos menos 15 anos - têm figurino assinado por Dani Vidal e supervisão cênica de Roberta Porto.



Serviço

Grupo Ordinarius com o show "Pizindim", em celebração a Pixinguinha

Quando: desta quarta-feira (1º) até sábado, 4 de novembro, às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada), no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915

