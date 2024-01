A- A+

BBB 24 Pizane fala como será sua relação com Nizam fora da casa; confira o que disse o ex-BBB Em entrevista ao gshow, músico se mostrou decepcionado com atitudes de brother

Após sair do BBB 24 como o terceiro eliminado do reality, Pizane revelou ao Portal Gshow o que planeja fazer ao deixar a casa mais vigiada do Brasil. O ex-brother avaliou sobre sua falta de posicionamento dentro do reality, música, planos para o carnaval, entre outros assuntos.

Ter presenciado uma conversa no Quarto do Líder onde Nizam e Rodriguinho comentaram sobre os corpos de algumas sisters e não ter revelado isso para as sisters pesou para a eliminação de Pizane. O músico diz que não concordou com as falas, ainda assim "deixou passar" e hoje assume que não foi a melhor escolha:

"Faltou clareza para eu conseguir memorizar ou ter certeza realmente. [...] Fui convencido de que o que ele tinha falado não tinha sido aquilo. Não me arrependo exatamente de ter tido uma relação com ele [Nizam] lá, porque foi o sentimento que eu estava tendo lá dentro. Aqui fora, vendo com mais clareza, o que aconteceu claro que é algo que tem que ser refletido. Eu não quero que esse tipo de comportamento se perpetue na minha vida", diz o ex-brother .

Pizane acredita que o brother, aqui fora, irá rever suas atitudes. “Com certeza ele vai sair e provavelmente entender tudo o que aconteceu. Eu irei me disponibilizar, sim, a conversar. Me posicionar pelo menos aqui fora, como eu não me posicionei lá dentro.”

Mas não só de treta vive o músico. O ex-brother está on para o Carnaval! Durante o Bate-Papo BBB, o cantor Márcio Victor, da banda Psirico, mandou um recado para o brother: está mais do que convidado para cantar no trio da banda!

"Um convite do Marcio Victor é difícil de recusar. Se ele chamou, vou ter que estar lá presente, positivo e operante. Tô aí, tô aberto às oportunidades que vão surgir. Espero estar pronto e receber todas as benções que cheguem na minha vida", conta o baiano.



E agora, fora da casa, o que ele vai fazer? "Agora eu quero dormir direito, dormir tranquilo, ver minha mãe, minhas pessoas, minha namorada, corrigir os meus erros e melhorar como pessoa", conclui o ex-brother.

