Plácido Domingo enfrenta nova denúncia de assédio sexual

Uma cantora de ópera espanhola, que não teve sua identidade revelada, acusou o tenor Plácido Domingo de a assediar sexualmente, quando se apresentaram juntos, nos anos 2000. A denúncia foi feita no programa "Salvados" do canal espanhol La Sexta, neste domingo (15).



A cantora se junta agora a um grupo de inúmeros profissionais da ópera nos Estados Unidos, que fizeram uma denúncia conjunta em 2019 contra o artista, considerado "um Deus" no mundo da opéra. Na época, a investigação foi publicada pela agência Associated Press

— Uma das primeiras coisas que te dizem é para não subir no elevador sozinha com Plácido Domingo. — revelou a cantora à TV espanhola.

— Ele [Domingo] é intocável, não deveria, mas é, e por isso estou 'no escuro'. Gostaria que houvesse uma figura nos teatros que vigiasse e a quem os cantores pudessem pedir ajuda. Essas coisas às vezes acontecem à vista de todos. — completou.

Segundo relato da artista, Domingo a "pediu" para colocar as mãos nos bolsos traseiros da calça que ela estava vestindo. Em outra situação, ele beijou na boca durante um show na Espanha, contra a sua vontade, em um momento do espetáculo em que as luzes se apagavam.

Algumas outras pessoas também deram seus depoimentos no programa de televisão. Para a meio-soprano Patricia Wulf, primeira intérprete que deu o passo de denunciar Domingo, as situações com ele eram "um segredo aberto". Segundo ela, ele costumava aparecer em seu camarim sabendo que ela estava se vestindo, fazendo insinuações e a chamando de "perversa", além de falar sobre o marido de Patricia como sendo seu "rival".

