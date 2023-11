Plágio? Juliette é acusada de copiar trabalho de Marina Abramovic em capa de música

A- A+

A capa de Falta de Atenção, nova parceria de Juliette com o cantor Nattan, é uma clara referência a "Rest energy", conhecida performance da artista Marina Abramovic.

Em 1980, ela e o marido Ulay apresentaram uma performance de 4 minutos em que eles equilibravam uma flecha apontada para o coração da artista.

A imagem da obra é famosa e entrou na cultura pop a ponto de circular com frequência na internet. Já foi até retomada por artistas brasileiros como a dupla Anavitória.

Para a capa da música, Juliette e Nathan reproduziram a cena, mas invertendo as posições. É ela que aponta a flecha para ele, como sinal de empoderamento. O que foi pensado apenas como uma piscadela "cult" acabou se tornando - mais - uma polêmica para Juliette. Os internautas confundiram referência com plágio e a acusaram de estar copiando o trabalho de Abramovic e de Anavitória.

O problema é que Juliette está marcada por outros casos controversos. Aconteceu durante o lançamento da música "Magia amarelo", com Duda Beat, acusado de roubar ideias do projeto "AmarElo", do rapper Emicida.

Em outro caso, a cantora chegou a mudar a capa do EP Juliette após as comparações com "Indestrutível", de Pabllo.

