A- A+

SHOW Planet Hemp anuncia turnê de despedida: "Última ponta"; Recife receberá o show, confira data Grupo carioca, com 32 anos de carreira, continuará queimando tudo até 15 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo (SP)

É com uma das mais emblemáticas sentenças de suas músicas que o Planet Hemp anuncia que está se despedindo dos palcos. “Última ponta” é o nome da derradeira turnê do grupo carioca de 32 anos de carreira, que irá percorrer 10 cidades brasileiras, incluindo Recife.

Em coletiva de imprensa no início da tarde desta terça (17), Marcelo D2, BNegão e demais membros da banda contaram detalhes da gira, que começará no dia 13 de setembro, na Concha Acústica de Salvador (BA), e tem seu último show no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em 15 de novembro.

A turnê “Última Ponta” também passará por Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (PR), Goiânia (GO), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ).

Recife também receberá o show, no dia 20 de setembro, no Classic Hall.

As apresentações são uma realização da 30e e os ingressos estão sendo vendidos na plataforma Eventim (para o show no Classic Hall, as vendas começam a partir das 12h do dia 18/06, no site, e a partir das 13h, na bilheteria).

Planet Hemp

Atualmente formado por Marcelo D2 (vocal), BNegão (vocal), Formigão (baixo), Nobru (guitarra), Pedro Garcia (bateria) e Daniel Ganjaman (guitarra e baixo), o Planet Hemp se destacou na música brasileira pela fusão inédita entre rap, rock’n’roll, psicodelia, hardcore e ragga com elementos da música brasileira e pelo discurso audacioso em defesa da legalização da cannabis sativa.

Foi o seu discurso provocador e incendiário frente às estruturas conservadoras da sociedade brasileira que rendeu tanto o sucesso entre o seu público quanto um sem fim de polêmicas com instituições do estado, sendo alvos de perseguições e prisões por parte da polícia e provocando muito barulho por onde passavam.

O Planet Hemp contabiliza os álbuns: “Usuário” (1995), “Os Cães Ladram, mas a Caravana Não Para” (1997), “A Invasão do Sagaz Homem Fumaça” (2000), “Planet Hemp Ao Vivo” (2001), “JARDINEIROS” (2022) e “BASEADO EM FATOS REAIS: 30 ANOS DE FUMAÇA (Ao vivo)” (2024).

O último álbum de estúdio, “JARDINEIROS”, rendeu ao grupo dois prêmios Grammy Latino, em 2023, nas categorias “Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa” e “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa”, com a faixa “DISTOPIA”, em parceria com Criolo.

SERVIÇO

Planet Hemp - Turnê “Última Ponta”

Quando: 20 de setembro

Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 62,50, no Eventim (vendas começam a partir de 12h do dia 18/06 e 13h na bilheteria do Classic Hall)

Instagram: @planethempbanda

Veja também