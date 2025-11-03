A- A+

MÚSICA Festival Planeta Atlântida 2026 abre venda de igressos para edição de 30 anos; confira Programação do evento, que ocorre no Rio Grande do Sul, ainda não foi revelada

O Festival Planeta Atlântida, uma dos mais tradicionais eventos musicais do Brasil, celebra 30 anos em 2026. A venda de ingressos começou nesta segunda-feira (3), no site oficial.

O Planeta Atlântida 2026 ocorre de 30 a 31 de janeiro, em Xangri-Lá, município no litoral do Rio Grande do Sul. Os ingressos custam a partir de R$ 250 e o line-up ainda não foi revelado pela organização.



Criado em 1996, o festival surgiu em comemoração ao aniversário da Rádio Atlântida. Desde então, já passaram pelo palco do evento nomes como Anitta, Ivete Sangalo, Rita Lee e Skank.

Veja também