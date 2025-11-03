Seg, 03 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Festival Planeta Atlântida 2026 abre venda de igressos para edição de 30 anos; confira

Programação do evento, que ocorre no Rio Grande do Sul, ainda não foi revelada

Reportar Erro
Festival Planeta Atlântida Festival Planeta Atlântida  - Foto: André Feltes/Agência Preview/Divulgação

O Festival Planeta Atlântida, uma dos mais tradicionais eventos musicais do Brasil, celebra 30 anos em 2026. A venda de ingressos começou nesta segunda-feira (3), no site oficial

O Planeta Atlântida 2026 ocorre de 30 a 31 de janeiro, em Xangri-Lá, município no litoral do Rio Grande do Sul. Os ingressos custam a partir de R$ 250 e o line-up ainda não foi revelado pela organização.
 

Leia também

• Cantor Leandro Silva revisita os grandes festivais da MPB em show no Recife

• Megadeth em SP: Banda anuncia show no Brasil em turnê de despedida

• Musical sobre Raul Seixas, show de Claudia Leitte e Festival de Circo na agenda cultural

Criado em 1996, o festival surgiu em comemoração ao aniversário da Rádio Atlântida. Desde então, já passaram pelo palco do evento nomes como Anitta, Ivete Sangalo, Rita Lee e Skank. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter