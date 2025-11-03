MÚSICA
Festival Planeta Atlântida 2026 abre venda de igressos para edição de 30 anos; confira
Programação do evento, que ocorre no Rio Grande do Sul, ainda não foi revelada
O Festival Planeta Atlântida, uma dos mais tradicionais eventos musicais do Brasil, celebra 30 anos em 2026. A venda de ingressos começou nesta segunda-feira (3), no site oficial.
O Planeta Atlântida 2026 ocorre de 30 a 31 de janeiro, em Xangri-Lá, município no litoral do Rio Grande do Sul. Os ingressos custam a partir de R$ 250 e o line-up ainda não foi revelado pela organização.
Leia também
• Cantor Leandro Silva revisita os grandes festivais da MPB em show no Recife
• Megadeth em SP: Banda anuncia show no Brasil em turnê de despedida
• Musical sobre Raul Seixas, show de Claudia Leitte e Festival de Circo na agenda cultural
Criado em 1996, o festival surgiu em comemoração ao aniversário da Rádio Atlântida. Desde então, já passaram pelo palco do evento nomes como Anitta, Ivete Sangalo, Rita Lee e Skank.