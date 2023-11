"Planeta dos macacos: o reinado" lança primeiro poster e trailer oficial; assista

A- A+

A 20th Century Studios divulgou o primeiro trailer e pôster oficial do filme "Planeta dos Macacos: O Reinado". O novo capítulo na franquia épica global do estúdio estreia exclusivamente nos cinemas de todo o país no dia 23 de maio de 2024.

Com direção de Wes Ball, o filme passa em várias gerações no futuro, após o reinado de César, em que os macacos são a espécie dominante, vivendo harmoniosamente e os humanos foram reduzidos a viver nas sombras.



À medida que um novo líder símio tirânico constrói o seu império, um jovem macaco empreende uma jornada angustiante que o levará a questionar tudo o que sabia sobre o passado e a fazer escolhas que definirão um futuro tanto para os macacos como para os humanos.

Assista ao trailer:

Planeta dos Macacos: O Reinado é dirigido por Wes Ball (a trilogia “Maze Runner”) e estrelado por Owen Teague (“IT”), Freya Allan (“The Witcher”), Kevin Durand (“Locke & Key”), Peter Macon (“Shameless”) e William H. Macy (“Fargo”).



O roteiro é de Josh Friedman (“Guerra dos Mundos”) e Rick Jaffa & Amanda Silver (“Avatar: O Caminho da Água”) e Patrick Aison (“Prey”), baseado em personagens criados por Rick Jaffa & Amanda Silver, e os produtores são Wes Ball, Joe Hartwick Jr. (“The Maze Runner”), Rick Jaffa, Amanda Silver, Jason Reed (“Mulan”), com Peter Chernin (a trilogia “Planeta dos Macacos”) e Jenno Topping (“Ford v. Ferrari”) atuando como produtores executivos.

Primeiro poster oficial do filme "Planeta dos macacos: o reinado"

Sobre 20th Century Studios

20th Century Studios é um estúdio ganhador do Oscar produtor de longa-metragens tanto para cinema quanto para o streaming. É o lar de franquias icônicas como "Avatar", "Alien", "Planeta dos Macacos", "Predador", "Duro de Matar" e "Kingsman", produziu também filmes de sucesso, incluindo "Bohemian Rhapsody", "O Rei do Show”, “Perdido em Marte” e “Ford v Ferrari”.



Também lançou as famosas franquias “Deadpool” e “X-Men”. Entre as atuais e futuras produções do estúdio estão "The King’s Man – A Origem", "Morte no Nilo", "Free Guy – Assumindo o Controle", "Amor, Sublime Amor" e as sequências de "Avatar". Anteriormente conhecido como 20th Century Fox, antes de se tornar parte da The Walt Disney Company, a 20th Century Studios é reconhecida por seu incrível legado de 80 anos.



É o estúdio que trouxe os primeiros seis filmes de “Star Wars”, além dos grandes clássicos de sucesso como “Milagre na Rua 34”, “A Malvada”, “O Rei e Eu”, “A Noviça Rebelde”, “Butch Cassidy”, “Princesa Prometida”, “O Segredo do Abismo”, “Edward Mãos de Tesoura”, “Esqueceram de Mim”, “Meu Primo Vinny”, “Velocidade Máxima”, “Náufrago”, “Moulin Rouge!”, “Minority Report”, “Garota Exemplar” e “O Regresso”.

Veja também

CIRCO 17º Festival de Circo do Brasil começa nesta terça (7), com espetáculos nacionais e internacion