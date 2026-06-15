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Famosos Plano de herança de Oliver Tree vem à tona após morte em acidente de helicóptero no RJ Popular nas redes sociais, músico americano, de 32 anos, comentou em entrevista a podcast, há poucas semanas, sobre destino de patrimônio

Poucas semanas antes de morrer, aos 32 anos, num acidente de helicóptero no Rio de Janeiro, devido a uma colisão entre aeronaves no bairro do Recreio, na Zona Sudoeste da capital fluminense, no último domingo, (14), o músico americano Oliver Tree revelou planos para o próprio patrimônio. Numa entrevista concedida no último mês, ele afirmou que gostaria que sua herança fosse usada para apoiar futuros artistas, em vez de ser deixada para familiares.

Em participação no podcast "Zach Sang Show", o artista disse ter criado uma fundação voltada à concessão de bolsas para financiar a criação de novos projetos artísticos.

Tree explicou que a receita gerada por seu trabalho ajudaria outros músicos e cantores a transformar ideias em realidade por meio de colaboração e produção. Na ocasião, ele acrescentou que desejava que a iniciativa continuasse apoiando criadores por muitas gerações.

"A ideia é que, quando eu morrer, todo o dinheiro vai voltar para os artistas", afirmou Tree. "Criei uma fundação chamada Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses. Ela foi estruturada para que os rendimentos gerados pelas minhas músicas financiem esse trabalho. Mas há espaço para receber outros recursos, porque, quando eu morrer, minha obra continuará tendo valor residual e provavelmente valerá mais do que vale hoje."

Quem era Oliver Tree

Oliver Tree era um artista popular na internet e ganhava cada vez mais projeção nos últimos anos. O americano, que completaria 33 anos no fim deste mês, construiu uma carreira marcada pela mistura de música eletrônica, pop, indie e elementos de humor, além de um personagem excêntrico que o transformou em fenômeno nas redes sociais.

Nascido na Califórnia, Oliver Tree Nickell iniciou sua trajetória musical ainda adolescente, mas alcançou projeção internacional a partir de meados da década de 2010, e assinou com a Atlantic Records, depois que sua música "When I'm down" se tornou viral. Seu visual característico, com corte de cabelo em estilo tigela, roupas coloridas e apresentações performáticas, tornou-se parte essencial de sua identidade artística e ajudou a impulsionar sua popularidade na internet.

O cantor acumulava mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 15 milhões no TikTok. No Spotify, mantinha aproximadamente 12 milhões de ouvintes mensais, impulsionado por sucessos que somam centenas de milhões de reproduções nas plataformas digitais.

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