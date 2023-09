A- A+

EFEITO MANDELA Plantão da Globo interrompeu Dragon Ball Z no 11 de Setembro? Entenda Hipótese foi descartada por uma tabela de audiências da emissora no dia

O atentado terrorista de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos completa 22 anos nesta terça-feira (11). E, no Brasil, muitos internautas afirmam que o plantão do jornalismo da TV Globo para falar sobre o ataque teria interrompido a exibição de "Dragon Ball Z" naquele dia. No entanto, esse acontecimento não passa de um fenômeno conhecido como "efeito Mandela", que acontece quando se criam falsas memórias coletivas.

A hipótese, que gerou diversos comentários em redes sociais e vídeos (inclusive montagens de uma suposta interrupção da Globo no desenho para falar do atentado) ao longo dos anos, foi descartada por uma tabela de audiências da emissora no dia.

Da série desmascarando mitos: o Plantão do 11 de setembro não interrompeu o Dragon Ball Z, e sim a Garrafinha. pic.twitter.com/vE7CYjdLWM — Diogo (@diogo_cc) August 9, 2017

O documento compartilhado no X pelo jornalista Diogo Cavalcante mostra que a programação foi primeiramente interrompida às 9h57, quando o programa "Bambuluá", apresentado por Angélica, exibia o quadro "Garrafinha", que estava no ar há apenas 12 minutos.

"Dragon Ball Z" era uma das atrações do "Bambuluá" e entrava no ar por volta das 11h15 — ou seja, naquele dia, a animação seria transmitida apenas mais de uma hora depois. "Bambuluá" era exibido das 9h20 às 11h55.

O primeiro plantão da Globo durou quatro minutos e a programação da emissora se dedicou totalmente ao tema a partir das 10h30, tendo se estendido até o horário do "Jornal Hoje", que começou naquele dia às 13h. A emissora também derrubou a exibição do jornal local e do "Globo Esporte".

Em uma entrevista ao site Memória Globo, o então diretor da Central Globo de Jornalismo Carlos Henrique Schroder, declarou que a programação da emissora derrubou toda a grade daquela faixa a partir das 10h30, indo direto até 15h30.

Veja também

Celebridades Ed Sheeran cancela show em Los Angeles uma hora antes de apresentação começar; entenda