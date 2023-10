Plataforma X, ex-Twitter, assina contrato inédito com Paris Hilton

A- A+

A plataforma de mídia social X, ex-Twitter, assinou um acordo inédito com a socialite e empresária Paris Hilton e sua agência de publicidade digital 11:11 Media, centrado na exibição de programas de compras ao vivo e outros conteúdos exclusivos.

O contrato, com duração de dois anos, busca novas receitas e acontece no momento em que a executiva-chefe Linda Yaccarino tenta reanimar a empresa de propriedade de Elon Musk.

A X trabalhará com Paris para criar quatro programas de vídeos originais por ano sobre moda, beleza, viagens e outros tópicos, inclusive para seu espaço dedicado a compras ao vivo, ainda em fase inicial de testes, anunciou a empresa.

A socialite americana também ajudará a promover o lançamento dos novos produtos e serviços da X, além de produzir conteúdo em outras mídias da rede social, como o serviço de conversas de áudio Spaces, informou o jornal Financial Times.





Já a X trabalhará para ajudar Paris Hilton a garantir patrocínio de marcas para cada um dos programas dela na plataforma, incluindo os de live shopping.

A socialite, que tem 16,6 milhões de seguidores na X, também divulgou um comunicado sobre o acordo, mostra o Financial Times:

“Juntos, vamos explorar novas maneiras de nos conectar com todos vocês por meio de vídeos, vídeos ao vivo, live shopping e até do Spaces. E estamos apenas começando. Adoramos isso.”

A X e a 11:11 Media compartilharão a receita do projeto, acrescentou a plataforma de mídia social, descrevendo a estruturação financeira como “atraente” para ambas as partes.

Teste crucial para a CEO da X

A parceria com Paris Hilton será um teste para Linda , que assumiu o cargo de executiva-chefe da plataforma em junho e tem como tarefa incrementar as receitas, depois de muitos anunciantes deixarem de gastar na plataforma por preocupações com o afrouxamento das políticas de moderação de conteúdo, depois que Musk comprou a plataforma por US$ 44 bilhões há quase um ano.

Em setembro, Musk anunciou que as receitas caíram 60% nos Estados Unidos, sem no entanto especificar em que período.

Nos últimos meses, a CEO da X tem apresentado a marcas, investidores e empresas uma visão de novos produtos e serviços que geram receita. Em julho, ela se reuniu com as agências de talentos Creative Arts Agency e United Talent Agency, além da Walt Disney. Yaccarino também se reuniu com Paris Hilton naquele mês.

Ainda de acordo com o FT, as parcerias almejadas fazem parte da estratégia da executiva para elevar a audiência, vender mais publicidade e facilitar a assinatura de patrocínios e contratos de marca entre anunciantes e criadores.

Na quinta-feira, Linda Yaccarino deve se reunir com os banqueiros e investidores que financiaram a aquisição do Twitter por Musk para apresentar o plano financeiro da empresa, informou o Financial Times. Na Code Conference, na semana passada, Yaccarino disse que a maioria dos principais anunciantes do X retornou e que a empresa poderia alcançar a lucratividade até 2024.

