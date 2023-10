Plateia xinga Chico Moedas em shows, e comportamento divide fãs de Luísa Sonza; entenda

A- A+

Fãs de Luísa Sonza passaram a entoar um coro com xingamentos direcionados a Chico Moedas — ex-namorado da artista, a quem ela acusa de traição — nas últimas apresentações da cantora. O comportamento de parte da plateia tem dividido admiradores e seguidores da gaúcha de 25 anos. Foi assim em Porto Alegre, na última sexta-feira (29). E foi assim, com ainda mais potência, em Curitiba, no último sábado (30).

Os xingamentos foram gritados por parte da plateia logo após a apresentação da música "Chico", que a cantora compôs em homenagem ao ex-namorado, no período em que o ex-casal ainda era um casal. A artista, aliás, demonstra que não eliminará a obra de seu repertório. Ela eliminou o nome do ex da letra e inventou uma nova versão para a música.

"Se tem uma coisa que ninguém nunca vai me tirar é uma música... E muito menos o amor que existe em mim, e que eu sou capaz de entregar", afirmou Luísa, em Porto Alegre. "Quando alguém trai não é a outra pessoa que você está traindo. Você está se traindo a si mesmo. E eu, em nenhum momento traí ninguém. E essa música ("Chico") é a demonstração de amor que existe em mim. Então, eu nunca vou deixar de cantar essa música. E eu nunca vou deixar de amar essa música", ressaltou ela.

No último sábado (30), em Curitiba, Luísa Sonza baixou a cabeça e ficou em silêncio enquanto a plateia gritava ofensas contra o nome de Chico Moedas. Parte dos fãs não concordou com o coro de xingamentos, alegando que a cantora parecia constrangida com o fato. "Eu estava lá e achei tão desnecessário. Ela ficou mega desconfortável. Era mil vezes melhor puxar um 'Luisa, eu te amo' ou qualquer coisa assim", reclama um espectador que esteve no local.

Nas redes sociais, o comportamento também dividiu os internautas. "Ai, gente… Não. Acho, inclusive, desnecessário. Ele errou e concordamos nisso. Mas parece que ele matou alguém. Estão dando a atenção e importância pra ele mais do que quando eles namoravam até. Só precisam esquecer dele", argumentou uma usuária do Twitter. "Pois eu vou gritar bastante quando houver show na minha cidade", rebateu outra pessoa. "Não vejo a hora de ser a minha vez de gritar isso", afirmou outra internauta.

Veja também

Celebridades Ex-marido de Britney Spears defende a cantora contra cyberbullying de Donald Trump Jr; entenda