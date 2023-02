Platônicca lança seu álbum de estreia, "Quero Love"

A- A+

O pop pernambucano ganhou mais um trabado, o disco de estreia da artista Platônicca, com produção independente. Já disponível nas plataformas digitais, o disco é composto por dez faixas, quatro delas inéditas. Entre as referências musicais estão o reggae, o brega recifense e a música popular nordestina, além das bases eletrônicas.

“Busquei me adaptar à nova realidade de produções virtuais, lançando as faixas do disco como singles, que ao final se juntaram e formaram o meu o primeiro disco da carreira com composições contemporâneas”, explica.

"Quero love"

O primeiro disco dde Platônicca tem produção musical de Léo D, produtor e músico de renome da banda Mundo livre S/A, e parceria do DJ e produtor Patrick Tor4 (na faixa “Quero Love”), do músico, produtor e compositor Barro (na música “Não pode Parar”) e do produtor, guitarrista e compositor Felipe Cordeiro (na faixa “Jogo da Conquista”).

No álbum, a artista explora a temática do amor, da paixão e da sofrência com leveza e descontração em seu álbum. “Abordar o amoroso é uma das minhas características. O lançamento desse trabalho, iniciado ainda em 2020 durante a pandemia, é a realização de um sonho”, comenta.

No mês de março de 2022, ela apresentou o repertório do disco no Teatro do Parque, realizando o show com os recursos da Lei Aldir Blanc em Pernambuco. Ainda no ano passado, realizou uma turnê nacional, passando pelo Rio de Janeiro e Natal, capital do Rio Grande do Norte.



Trajetória

Em sua carreira, Platônicca reúne experiências no Festival Pré-Amp, Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), Fenearte e Festival Sonora Olinda, todos de Pernambuco, além do Espaço Occa e Maripoza, ambos de Salvador/BA.

Ficha técnica

Disco Quero Love

Produção musical: Leo D e Platônicca

Mixagem e masterização: Leo D

Fotografia: Amanda Melo

Direção de arte do material gráfico: William Mendes

Manager: Fábio Cavalcante

Produção de moda: TWPM

Participações: Patrick Tor4, Barro e Felipe Cordeiro + Clécio Rimas (produção musical - Rio em Chama e Recife chegou)

Veja também

CARNAVAL 2023 "Virgens de Bairro Novo": bloco é pura irreverência em Olinda