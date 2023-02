A- A+

CARNAVAL 2023 Plaza Shopping prepara programação gratuita na Praça do Piano durante o carnaval Músicos pernambucanos vão tocar frevos de bloco e canção para o público do mall, no piso L3

A Praça do Piano do Plaza Shopping conta, este ano, com uma programação voltada para o carnaval. Músicos pernambucanos foram convidados para acompanhar o pianista residente Edson Santos num repertório repleto de marchinhas, frevos de bloco e frevo canção. As apresentações são gratuitas e acontecem nos dias 16, 19, 20 e 21 de fevereiro, a partir das17h30, no Piso L3 do mall. O espaço está todo decorado para que o público entre no clima da festa de Momo.

Na quinta-feira (16), apresentam-se com Edson o Maestro Vasconcelos Jr. e o saxofonista Paulo Nascimento. No domingo (19), Ricardo Lins (cantor) e Gustavo Freitas (guitarrista) prometem animar o dia. Já na segunda-feira (20), Adilson Bandeira (clarinetista) e Gilmar Black (saxofonista) também se apresentam. Por fim, na terça-feira (21), o Maestro Vasconcelos Jr encerra a programação com Jadson Amorim (saxofonista).

A programação do Tardes no Piano tem como objetivo incentivar e valorizar a música instrumental pernambucana. Nos demais dias, as apresentações solo de Edson Santos continuam sendo realizadas normalmente de segunda a sábado.





Serviço:

Tardes no Piano Especial de Carnaval

Quando: 16, 19, 20 e 21 de fevereiro, a partir das 17h30

Onde: Praça do Piano - Plaza Shopping, piso L3

Entrada gratuita

Informações: instagram @plazacasaforte e site

