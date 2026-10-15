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TURNÊ PAULISTA Plugins leva o rock pernambucano à cena independente de São Paulo Turnê "Sangue e Suor no Corre" reúne rap, hardcore e new metal em uma sequência de shows que encerra a divulgação do EP e prepara o terreno para uma nova etapa em 2027

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Nascida na Zona Oeste do Recife, a banda Plugins atravessa fronteiras com uma sonoridade que une guitarras distorcidas, batidas intensas e letras de enfrentamento social.

Ao longo de outubro, a banda pernambucana cumpre uma série de apresentações em São Paulo (SP) com a turnê “Sangue e Suor no Corre”, que marca a conclusão do trabalho em torno do EP homônimo e antecede os próximos movimentos do grupo, planejados para 2027.



A agenda de shows da banda na Paulicéia começa nesta sexta (16), no Conexão Depois do Fim do Mundo, festival de música independente que acontece no espaço cultural Depois do Fim do Mundo, na Zona Oeste de São Paulo.



O giro segue com mais seis apresentações. Na sequência, a Plugins volta a Pernambuco, a tempo de participar do Halloween Metal Beer, em Caruaru, Agreste do estado.

Plugins

O trio formado por Fabrício Nunes (voz), Thiago Topeira (guitarra) e Luck Alves (bateria) aposta no encontro entre rap, hardcore e new metal para transformar experiências cotidianas em matéria-prima de suas composições.

O resultado é um repertório que combina energia instrumental e discurso crítico, com atenção às desigualdades e aos conflitos que atravessam a sociedade brasileira.



Lançado como expressão dessa perspectiva, o EP “Sangue e Suor no Corre” aborda questões como injustiça social e precarização das condições de trabalho.

Estrada construída desde 2007

Com quase 20 anos de atividade, a Plugins consolidou seu nome no circuito independente por meio do cruzamento de estilos e de composições ligadas à realidade das periferias.

Nesse percurso, passou por palcos e projetos de diferentes regiões, entre eles o Abril pro Rock, o Festival de Inverno de Garanhuns, o PREAMP e o Quarta Cinzas Rock, além de integrar programações dos carnavais do Recife e de Olinda e do São João de Caruaru.

Fora de Pernambuco, a banda também se apresentou na Casa de Cultura Guaianases, na capital paulista, e no Full Rise, na Baixada Santista. Sua trajetória inclui ainda participação no programa “Heavy Pero No Mucho”, da Rádio 89 FM.

Agenda "Sangue e Suor no Corre", da Plugins:



16/10 - Conexão Depois do Fim do Mundo (SP)

17/10 - Tattoo Fest Piracicaba (SP)

18/10 - Cafundó Riot (SP)

20/10 - Heavy Pero No Mucho – 89 FM (SP)

23/10 - Todos Contra o Fascismo, no Bay Area Estúdio (SP)

24/10 - Caos Mutante, na Fábrika Mutante de Cultura (SP)

25/10 - Terreno Rock Bar (SP)

31/10 - Halloween Metal Beer, em Caruaru (PE)

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