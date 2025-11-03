A- A+

estreias 'Pluribus' e 'Arcanjo renegado': as estreias no streaming na semana de 2/11 a 8/11 Série documental 'Meu Ayrton por Adriane Galisteu' também está na lista

Imagine que o apocalipse não deixou o mundo cheio de zumbis e meia dúzia de humanos tentando lutar pela vida, mas um planeta absurdamente... feliz. Só uma pessoa, a mal-humorada escritora Carol, continua insatisfeita. Essa é a premissa de “Pluribus”, cujos dois primeiros episódios estreiam na sexta-feira na Apple TV+.

Veja detalhes dessa e outras estreias da semana abaixo.

Pluribus (Apple TV+, a partir de 7/11)

A ideia de Vince Gilligan, o homem por trás da genial “Breaking bad”, série vencedora de 16 Emmys e uma das definidoras da Era de Ouro da TV na primeira década dos anos 2000. É dele também o spin-off “Better call Saul”, que teve a atriz Rhea Seehorn no elenco. Ela é a protagonista desta nova empreitada.



“O apocalipse sempre é apresentado como algo terrível”, disse Gilligan ao site TV Insider. “Existem essas ótimas séries, como ‘The Walking Dead’ e ‘The Last of Us’, e realmente gosto delas, mas você não quer virar um zumbi. Com ‘Pluribus’, o que me diverte é o debate que o público pode ter: ‘Será que isso é algo tão terrível assim?’ Há bons argumentos de que não seja algo positivo, mas, por outro lado, todos estão felizes, em paz, se dando bem.”

Arcanjo renegado (Globoplay, a partir de 6/11)

Na quarta temporada de uma das séries de maior sucesso do streaming da Globo, Mikhael (Marcello Melo Jr) vai para a fronteira do Brasil com Paraguai e Bolívia e descobre uma rota internacional de tráfico de drogas. No Rio, o assunto violência domina a pré-campanha para o governo do Estado. Mais atual, impossível.

Meu Ayrton por Adriane Galisteu (HBO Max, a partir de 6/11)

Para quem sentiu falta de espaço para Adriane Galisteu em “Senna”, ficção da Netflix sobre o piloto de Fórmula 1, esta série documental da HBO Max liga as câmeras para a apresentadora contar sua história com o atleta. Em dois episódios, ela fala sobre o relacionamento, que durou até a morte dele, em 1990, no GP de San Marino.

Tudo é justo (Disney+, a partir de 4/11)

Um elenco classe AAA (Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson e Glenn Close) faz parte da nova empreitada de Ryan Murphy, o mesmo da antologia “Monstros”. Desta vez, é um drama sobre brilhantes advogadas especialistas em divórcio que deixam um escritório gerido por homens para abrir o próprio negócio.

Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós (Prime Video, a partir de 7/11)

Baseado na série “Salve-nos”, de Mona Kasten, esta segunda temporada foca em como a relação de Ruby e James começa a dar errado dentro de sua elitista escola. A primeira parte desta produção alemã foi a melhor estreia de um produto em língua não inglesa da história da plataforma e, por isso, a terceira leva de episódios já está confirmada.

Veja também