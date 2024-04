PM reforça policiamento para evitar acampamentos em Copacabana a partir desta segunda (29)

A- A+

A Polícia Militar reforça, a partir desta segunda-feir (29), o policiamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e faz rondas para coibir acampamentos pelas areias do bairro. A medida foi anunciada na última semana pela prefeitura e pelo governo do estado para o megashow de Madonna, marcado para o próximo sábado, dia 4. O esquema operacional e de segurança foi baseado no que foi visto durante o réveillon deste ano na cidade.

Segundo a corporação, o 19º BPM (Copacabana) atuará na região 24 horas por dia até o evento. Nesta segunda-feira, o Batalhão de Choque também fará a escolta da cantora do aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte, até Copacabana, onde ficará hospedada até o evento.

Veja o esquema

O evento, que deve atrair público estimado em 1,5 milhão de pessoas, contará com a utilização de câmeras de reconhecimento facial, drones, pontos de bloqueio com revista e detectores de metal. A novidade será a instalação de um Centro Integrado de Comando e Controle móvel na Praça do Lido. Haverá 12 câmeras extras de reconhecimento facial e dois drones também com o equipamento.

O espetáculo, marcado para ter início por volta das 21h45, marca o encerramento da turnê “The Celebration Tour” em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora norte-americana. Antes, haverá apresentação do DJ Diplo, que abre a noite, às 20h.

A partir da próxima segunda-feira, dia 29, agentes vão circular no bairro para coibir acampamentos, que não serão permitidos. Para atender ao público no dia do espetáculo, haverá ponto de hidratação na praia.

Ao todo serão 3,2 mil homens da Polícia Militar, 1.130 da Guarda Municipal e 800 bombeiros, incluindo guardas-vidas. Para acesso à orla, serão 12 pontos de bloqueio e 18 de revista. Objetos como vidro e outros considerados perfurocortantes serão apreendidos. A PM terá ainda 65 torres de observação na areia e no calçadão.

