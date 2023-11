"Pobre"ou "infeliz": significado da nova tatuagem de Drake no rosto vira piada na internet

A- A+

Um dos rappers mais bem sucedidos do mundo pop, Drake virou piada na internet ao aparecer publicamente com uma nova tatuagem no rosto com a inscrição “miskeen”. A gíria é usada pela comunidade somali em Toronto, na cidade natal de Drake, e é comumente definida como “pobre” ou “infeliz”.

A revista da Universidade de Toronto também considera como uma tradução possível “uma pessoa ou situação patética”. O cantor ainda não deu uma versão oficial para o significado da tatuagem.

Nas redes, fãs e haters não pouparam Drake das piadas. “O cara mora em uma mansão de 150 milhões de dólares” e “Drake é tudo, menos pobre” foram alguns dos comentários.

A fortuna do cantor, em 2023, está avaliada em cerca de 260 milhões de dólares.

Cantor arrematou anel de US$ 1 milhão

Neste ano, Drake adquiriu em um leilão um anel que pertenceu ao rapper Tupac Shakur, comprado pelo astro canadense por pouco mais de US$ 1 milhão. Drake mostrou o anel em seu perfil no Instagram com a legenda “Utopia out now meltdown”, fazendo referência a uma de suas músicas.

