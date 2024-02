''Pobres Criaturas'' coloca Emma Stone como protagonista de um filme ácido e excêntrico

A- A+

Baseado no livro homônimo de Alasdair Grey, escrito em 1992, ''Pobres Criaturas'' é o novo filme de romance e ficção científica dirigido por Yorgos Lanthimos e protagonizado por Emma Stone. Estreia nesta quinta-feira (1°) em todos os cinemas do País.

Leia também • Carnaval 2024 movimenta restaurantes que promovem cardápios exclusivos para atrair os foliões; veja • Carnaval 2024 deve movimentar até R$ 2,4 bilhões na economia local do Recife • Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (01/02 a 07/02)

Bella Baxter se aventura pelo mundo

Referenciando o clássico Frankenstein, a história se passa na Era Vitoriana, período do reinado da rainha Vitória que converge com o começo da Belle Époque. A narrativa acompanha Bella Baxter (Emma Stone), trazida de volta à vida após seu cérebro ser substituído pelo do filho que ainda não nasceu, em um experimento realizado pelo doutor Godwin Baxter (Willem Dafoe), um brilhante e heterodoxo cientista.



O longa-metragem é um mito, um conto de fadas de uma uma ''criatura'' que nunca existiu antes. Após a sua ressurreição, a protagonista amadurece de forma acelerada, ficando inquieta pelo mundo ao seu redor, ela decide fugir com Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), um advogado habilidoso e debochado. Durante a sua viagem pelos continentes, Bella se envolve numa aventura de autoconhecimento, que desperta a sua ingênua curiosidade pelo mundanismo, além de entender a importância de reivindicar a igualdade, a liberdade e a sua identidade nesse universo. Referenciando o clássico Frankenstein, a história se passa na Era Vitoriana, período do reinado da rainha Vitória que converge com o começo da Belle Époque. A narrativa acompanha Bella Baxter (Emma Stone), trazida de volta à vida após seu cérebro ser substituído pelo do filho que ainda não nasceu, em um experimento realizado pelo doutor Godwin Baxter (Willem Dafoe), um brilhante e heterodoxo cientista.O longa-metragem é um mito, um conto de fadas de uma uma ''criatura'' que nunca existiu antes. Após a sua ressurreição, a protagonista amadurece de forma acelerada, ficando inquieta pelo mundo ao seu redor, ela decide fugir com Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), um advogado habilidoso e debochado. Durante a sua viagem pelos continentes, Bella se envolve numa aventura de autoconhecimento, que desperta a sua ingênua curiosidade pelo mundanismo, além de entender a importância de reivindicar a igualdade, a liberdade e a sua identidade nesse universo.

Diretor e elenco prestigiado

O elenco de ''Pobres Criaturas'' conta com intérpretes conhecidos do público, como Emma Stone (''La La Land: Cantando Estações''e ''A Favorita''), Willem Dafoe (''Homem-Aranha'' e ''O Farol''), Mark Ruffalo (da franquia dos ''Vingadores''e ''Spotlight - Segredos Revelados'') e Ramy Youssef (da série ''Ramy'').

O diretor grego Yorgos Lanthimos, conhecido por ''O Lagosta'', ''O Sacrifício do Cervo Sagrado'' e ''A Favorita'', tem como marca registrada do seu trabalho explorar o excêntrico, macabro e perverso, beirando o surreal. Lanthimos alinha o seu humor ácido com a dinâmica e construções sociais sobre os relacionamentos.

O diretor trabalha novamente ao lado de Emma Stone e do roteirista Tony McNamara, ambos estiveram juntos na produção de ''A Favorita'', em 2018. Foi esse filme que lançou o grego na indústria hollywoodiana - o prestígio que ele conquistou permitiu a realização do seu antigo desejo de adaptar o livro ''Pobres Criaturas''.

''Depois de 'A Favorita', todo mundo ficou tipo, 'O que você quer fazer a seguir?'. Imediatamente eu disse: 'Eu quero fazer Poor Things'', declarou Lanthimos sobre a sua escolha para adaptar o romance para a tela grande.

Vontade antiga

Yorgos Lanthimos tinha o desejo de adaptar ''Pobres Criaturas'' desde 2010, depois de ler o livro. Logo em seguida, ele procurou o Alasdair Grey para conversar a respeito.

O autor da obra original levou o diretor a Glasgow, na Escócia, e os dois caminharam pelos bairros onde o escritor havia se inspirado para certas cenas.

''Ele (Alasdair Grey) era um homem maravilhoso e cheio de energia. Tive esse dia incrível com ele e, então, no final, ele me disse: ‘Acho que você fará um ótimo trabalho com isso. Aqui está, vá em frente e faça''', relembra o diretor grego.

Na adaptação, Yorgos tinha em mãos um romance denso, uma história extensa de muitos narradores, por isso teve que cortar algumas partes, descobrir sobre o que gostaria de falar e com quais personagens poderiam protagonizar essa história.

Enquanto, escrevia o roteiro, Tony McNamara teve um bloqueio criativo e disse para Lanthimos que talvez não estivesse ficando bom, e nem seria capaz de terminar. Até que o roteirista teve uma revelação sobre quem seria o foco da narrativa no filme.

''Assim como nosso senso de humor, algo que ambos somos muito atraídos, é a ideia de que as pessoas são muito complexas. Nós nunca gostamos de personagens simples (…) E então, eu disse: ‘Acho que eu posso fazer isso ser sobre ela ( Bella Baxter)'', explicou McNamara.

''A Favorita'' e ''Pobres Criaturas'' são histórias sobre mulheres. Emma Stone até brincou com o diretor na entrevista para a revista Empire UK: ''Então você está preso com mulheres'', comentou a protagonista.

Premiações

Na temporada de premiações, ''Pobres Criaturas'' venceu o Leão de Ouro, em 2023, o prêmio de Melhor Filme de Comédia no Globo de Ouro, que rendeu também uma estatueta a Emma Stone por sua performance - ela venceu o Critics Choice Awards na mesma categoria. Tanto no Oscar quanto no Bafta, o longa-metragem tem 11 indicações, incluindo ''Melhor Filme'', ''Melhor Atriz'' e ''Melhor Roteiro Adaptado''.

Veja também

BBB 24 Líder Fernanda coloca Alane, Beatriz, Deniziane e Yasmin na mira do paredão no BBB 24