Pocah confirma término com Ronan Souza após noivado de 4 anos; ex também era empresário da cantora

Foram quatro anos de noivado — mas a união matrimonial não saiu e, ao que tudo indica, não acontecerá. Nesta sexta-feira (14), a cantora Pocah confirmou o término do relacionamento com Ronan Souza, que também atuava como seu empresário. Os dois estavam juntos há seis anos. Em 2021, após a eliminação da artista de 31 anos do BBB - Big Brother Brasil, o rapaz a pediu em casamento durante o programa ao vivo " Mais você", na TV Globo. O tempo passou, as alianças jamais foram trocas oficialmente, e a relação desandou de vez. Mas, afinal, quem é Ronan Souza?

Ronan Souza foi apresentado a Pocah por Anitta, que vem a ser... ex-affair do rapaz. Sim, isso mesmo. A carioca do bairro de Honório Gurgel teve um rápido romance com Ronan no início de 2019, pouco antes de ele começar a se envolver com Pocah. À época, Anitta incentivou, e muito, que a amiga ficasse com seu ex. "Sou amiga de todos os meus ex-namorados. Ligo para as minhas amigas e indico. Falo: 'Fica com esse que é mara'. Elas perguntam por que terminei, e eu digo: 'Porque sou maluca, mas vai'", contou Anitta, numa entrevista recente.

"Às vezes eu cato o que combina, mas tem uma outra (amiga) que me ligou perguntando se eu me importaria, e eu digo que ela tem que casar. A Pocah é casada com meu ex, e eles estavam lá em casa ontem", revelou Anitta, acerca do assunto, numa entrevista ao podcast "Podcats".

Ronan é dono de uma empresa que produz eventos e que foi responsável, neste ano, pela realização do Bloco da Pocah, no Rio de Janeiro. Em outubro do ano passado, no aniversário da cantora, ele se declarou para a noiva publicamente por meio das redes sociais: "Você me deu uma família, um lar cheio de amor e risadas, e isso é algo que nada neste mundo pode comprar. Agradeço por cada dia que passamos juntos, por cada desafio que superamos e por cada sonho que ainda vamos realizar".

Após confirmar o fim do noivado, Pocah aproveitou a última quinta-feira (13) ao lado de amigos na Praia da Reserva, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Horas depois de confirmar o término do relacionamento, ela surgiu num vídeo — publicado por meio dos Stories no Instagram — sorrindo na areia enquanto corria para o mar de biquíni.

Instantes após publicar o registro na praia, Pocah se pronunciou sobre o término. "Infelizmente, a informação vazou antes de eu estar preparada para falar sobre isso publicamente. Mas sim... Ronan e eu seguimos agora por caminhos diferentes. Foram seis anos de história, aprendizado e parceria. Seguimos amigos, e sempre seremos a família da nossa Toyah. Agradeço de coração por todas as mensagens de carinho e respeito nesse momento", escreveu.

Toyah é o apelido de Vitória de Queiroz Pereira Vargas. A menina de 9 anos é fruto do relacionamento anterior de Pocah com o funkeiro e cantor MC Roba Cena.

