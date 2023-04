A- A+

cantora Pocah, Rebecca e Jaque Faria encontram MC Sabrina, após sumiço: "Ela quer ser ajudada" Funkeiras contam que colega está com a "mente confusa" e reconhece que necessita de acompanhamento específico para se sentir melhor

Amigas de longa data de MC Sabrina, as cantoras Pocah e MC Rebecca e a dançarina, modelo e ex-BBB Jaque Faria encontraram, na última quinta-feira (19), a funkeira carioca que estava "sumida" — sem fazer qualquer aparição pública — desde agosto de 2022. Nesta semana, colegas e fãs da artista, pioneira do funk melody, sugeriram que ela estaria sendo vítima de cárcere privado, com utilização forçada de substâncias químicas. Familiares negaram o fato.

A funkeira e também ex-BBB Pocah — que, nesta semana, organizou uma campanha para ter notícias da amiga — relatou, por meio de um post no Instagram, que MC Sabrina está com dificuldade de reconhecer pessoas, mesmo as que são próximas, e que "a mente dela anda bem confusa", como escreveu na mesma publicação.

Pocah relata como foi encontro com a amiga MC Sabrina, após sumiço da funkeira (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja também

CELEBRIDADES É menino ou menina? Fãs especulam sexo de bebê de Neymar e Bruna Biancardi