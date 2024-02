A- A+

FAMOSOS Pocah revela que descobriu distúrbio do sono após participação no BBB 21: 'Dormi no volante' A ex-sister foi diagnosticada com narcolepsia,

Pocah revelou que descobriu um distúrbio no sono, após o BBB 21, e, por isso, já dormiu ao voltante. A ex-sister foi diagnosticada com narcolepsia, uma condição neurológica crônica em que a pessoa sente uma sonolência excessiva.



Durante sua participação no programa, a cantora ficou conhecida por dormir bastante no confinamento. Então, em entrevista ao programa Piscina com Fê Paes Leme, do GNT, ela disse:



"Eu já tinha notado que eu tinha um sono excessivo, eu cheguei a dormir ao volante. É perigoso". A artista não deu mais detalhes sobre o ocorrido, mas explicou o distúrbio.



"Não é o ano inteiro que isso acontece, é um distúrbio que acontece em momentos de fragilidade. De acordo com a cabeça. E eu nunca ia imaginar até eu sair do programa e as pessoas, aqui fora, especialistas, estavam comentando que eu poderia ter narcolepsia", explicou.



Pocah relatou que, depois disso, fez uma pesquisa e identificou que tinha alguns sintomas, principalmente a insônia. "Eu tenho muita insônia. No programa, eu não dormia à noite. O meu sono era mais durante o dia", comentou.

