Projeto leva para o Poço da Panela experiências que conectam arte, memória e comunidade
Segunda edição do "Raízes Culturais" acontece neste sábado (7) e domingo (8) no bairro da Zona Norte da cidade; acesso gratuito
Vai ter exposição Artes do Poço, Mostra de Arte, Decoração e Artesanato e também passeio guiado e oficinas, com o Poço da Panela como parte desta e de outras experiências culturais na 2ª edição do "Raízes Culturais", que chega à Zona Norte da cidade neste fim de semana, 7 e 8 de novembro.
Gratuito, o projeto, realizado pela Rio Ave e com curadoria artística e cultural da Casa Viva, vai ocupar a Villa Ninita com programação conectada à memória, arquitetura e vida cultural do bairro - tombado como Patrimônio Histórico e um dos mais vistosos em arte e cultura da cidade.
“A segunda edição do Raízes Culturais reforça a potência artística do Recife e a relação do público com a nossa história e as nossas raízes. Agora, o projeto chega ao Poço da Panela com uma programação construída em diálogo com o bairro, seus artistas e sua comunidade”, afirma Vivian Lima, idealizadora da Casa Viva e curadora do Raízes Culturais.
Programação
Além da programação para os 'grandes', os pequenos também terão atividades disponíveis para curtir o projeto.
Um passeio guiado por ateliês e um antiquário do bairro integra, ainda, a programação, além de oficinas de técnicas manuais - o acesso é gratuito, mas com vagas limitadas e participação por ordem de chegada.
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Como parte da experiência ao púbico, as ruas arborizadas do bairro, assim como a arquitetura peculiar e a presença de artistas e espaços criativos da região integram a agenda do projeto.
Villa Ninita
O casarão histórico que foi morada de Ana Halleynita de Andrade Costa e Lima, a Dona Ninita - pianista autodidata inspiradora do nome do empreendimento Rio Ave - vai ser o espaço da Mostra de Arte, Decoração e Artesanato.
Por lá, trabalhos autorais de criadores locais, parte deles disponível para aquisição, vão tomar o ambiente que recebe, ainda, a exposição Artes do Poço, com obras dos artistas plásticos Pietro Severi e Clóvis Fázio, moradores do bairro.
As oficinas completam a experiência com diferentes técnicas manuais.
Pietro Severi, pintor figurativo que vai levar para a exposição "Dualidades - uma abordagem social e pictórica do Poço da Panela", ressalta sobre "mostrar um pouco da realidade e cotidiano do bairro, que, no aspecto social, se mistura ao cotidiano do Recife".
"As telas procuram retratar as dualidades entre a passagem do tempo e a impermanência da vida, a transitoriedade da existência e as pessoas que transitam pelo bairro, que é patrimônio histórico”, revela Severi.
Veja a programação:
Sábado, 7 de novembro, a partir das 10h
- Exposição Artes do Poço, com Pietro Severi
- Mostra de Arte e Decoração
- Oficina Macramê Suporte para Plantas, com Maria Helena
- Esmaltação em cerâmica, com Janaína Dutra
- Contação de histórias, com Ilana Ventura
Domingo, 8 de novembro, a partir das 10h
- Exposição Artes do Poço, com Pietro Severi e Clóvis Fázio
- Mostra de Arte e Decoração
- Pintura em Aquarela, com Beto França
- Tour La Ursa: guiado pela La Ursa Torus pelos ateliês de Chris Tom, Dulce Costa e Pietro Severin, e pelo antiquário Bonstempos Antique
- Oficina de bolhas de sabão gigantes e oficina de bordado infantil, por Corujices
- Bordando o Mapa de Pernambuco, com Isabela Melo
SERVIÇO
Raízes Culturais - 2ª edição
Quando: sábado (7) e domingo (8), das 10h às 17h
Onde: Poço da Panela - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 136, Poço da Panela
Acesso gratuito