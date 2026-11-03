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ZONA NORTE Projeto leva para o Poço da Panela experiências que conectam arte, memória e comunidade Segunda edição do "Raízes Culturais" acontece neste sábado (7) e domingo (8) no bairro da Zona Norte da cidade; acesso gratuito

Vai ter exposição Artes do Poço, Mostra de Arte, Decoração e Artesanato e também passeio guiado e oficinas, com o Poço da Panela como parte desta e de outras experiências culturais na 2ª edição do "Raízes Culturais", que chega à Zona Norte da cidade neste fim de semana, 7 e 8 de novembro.

Gratuito, o projeto, realizado pela Rio Ave e com curadoria artística e cultural da Casa Viva, vai ocupar a Villa Ninita com programação conectada à memória, arquitetura e vida cultural do bairro - tombado como Patrimônio Histórico e um dos mais vistosos em arte e cultura da cidade.

“A segunda edição do Raízes Culturais reforça a potência artística do Recife e a relação do público com a nossa história e as nossas raízes. Agora, o projeto chega ao Poço da Panela com uma programação construída em diálogo com o bairro, seus artistas e sua comunidade”, afirma Vivian Lima, idealizadora da Casa Viva e curadora do Raízes Culturais.

Programação

Além da programação para os 'grandes', os pequenos também terão atividades disponíveis para curtir o projeto.



Um passeio guiado por ateliês e um antiquário do bairro integra, ainda, a programação, além de oficinas de técnicas manuais - o acesso é gratuito, mas com vagas limitadas e participação por ordem de chegada.





Como parte da experiência ao púbico, as ruas arborizadas do bairro, assim como a arquitetura peculiar e a presença de artistas e espaços criativos da região integram a agenda do projeto.

Villa Ninita

O casarão histórico que foi morada de Ana Halleynita de Andrade Costa e Lima, a Dona Ninita - pianista autodidata inspiradora do nome do empreendimento Rio Ave - vai ser o espaço da Mostra de Arte, Decoração e Artesanato.

Por lá, trabalhos autorais de criadores locais, parte deles disponível para aquisição, vão tomar o ambiente que recebe, ainda, a exposição Artes do Poço, com obras dos artistas plásticos Pietro Severi e Clóvis Fázio, moradores do bairro.



As oficinas completam a experiência com diferentes técnicas manuais.



Pietro Severi, pintor figurativo que vai levar para a exposição "Dualidades - uma abordagem social e pictórica do Poço da Panela", ressalta sobre "mostrar um pouco da realidade e cotidiano do bairro, que, no aspecto social, se mistura ao cotidiano do Recife".

"As telas procuram retratar as dualidades entre a passagem do tempo e a impermanência da vida, a transitoriedade da existência e as pessoas que transitam pelo bairro, que é patrimônio histórico”, revela Severi.

Veja a programação:

Sábado, 7 de novembro, a partir das 10h



- Exposição Artes do Poço, com Pietro Severi

- Mostra de Arte e Decoração

- Oficina Macramê Suporte para Plantas, com Maria Helena

- Esmaltação em cerâmica, com Janaína Dutra

- Contação de histórias, com Ilana Ventura

Domingo, 8 de novembro, a partir das 10h



- Exposição Artes do Poço, com Pietro Severi e Clóvis Fázio

- Mostra de Arte e Decoração

- Pintura em Aquarela, com Beto França

- Tour La Ursa: guiado pela La Ursa Torus pelos ateliês de Chris Tom, Dulce Costa e Pietro Severin, e pelo antiquário Bonstempos Antique

- Oficina de bolhas de sabão gigantes e oficina de bordado infantil, por Corujices

- Bordando o Mapa de Pernambuco, com Isabela Melo

SERVIÇO

Raízes Culturais - 2ª edição

Quando: sábado (7) e domingo (8), das 10h às 17h

Onde: Poço da Panela - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 136, Poço da Panela

Acesso gratuito

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