Reino Unido Poda de árvore em mansão de J.K. Rowling causa engarrafamento e incomoda vizinhança no Reino Unido Autora de "Harry Potter" está dando um trato no visual de sua residência

J.K. Rowling, conhecida pelo trabalho na saga "Harry Potter", se viu em meio a uma polêmica inusitada no Reino Unido. A escritora vem sendo acusada por vizinhos de atrapalhar o dia a dia da comunidade onde vive, em Edimburgo, na Escócia.

A fonte do problema é a poda do cipreste leilandês que serve como muro vivo de sua residência. A árvore, que pode chegar a até 40 metros, exige um trabalho grande de poda, que tem interditado parte da rua que fica ao lado da mansão avaliada em R$ 14 milhões.

Segundo o Daily Mail, uma equipe de corte de árvores tem trabalhado no local durante toda a semana, sempre entre 7h30 e 15h30, o que tem irritado os vizinhos, que reclamam do trânsito no local e do fato de não estarem conseguindo deixar suas crianças na escola no horário.

"Parar o trânsito na hora do rush para cortar uma cerca viva não faz sentido. Isso resultou no atraso do meu filho e de muitos outros. Não consigo entender por que a poda não pode ser feita no fim de semana ou em horários menos movimentados", disse uma mãe ouvida pela publicação.

