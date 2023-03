A- A+

Em meio à apuração, roteiro, gravação e edição, uma parceria que entrelaça as boas novas da mídia sonora, o podcast, e as "velhas" ondas do rádio. É nesses espaços que o programa "Expressão Livre" vai reverberar como meio de fala e de escuta a partir deste sábado (4), indo além das plataformas digitais e chegando também à Rádio Folha FM (96,7).

A culminância é resultado de uma parceria entre a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap-PE) e a Rádio Folha, que passa a veicular semanalmente produções de alunos do curso de jornalismo da universidade, mediadas por Andréa Trigueiro, professora, especialista em Direitos Humanos e atual coordenadora do curso de Jornalismo da instituição de ensino.



"Compreender o mundo por meio da comunicação, abordando temas que são relevantes para os estudantes, que vieram de escutas deles, são ideias que envolvem o Expressão Livre. Além disso, por meio dele, vamos passar por todas as etapas de uma produção jornalística do rádio, desenvolvendo com eles habilidades", ressaltou Trigueiro, em visita ao estúdio da Rádio Folha, localizado na Folha de Pernambuco.

Andréa Trigueiro, na Rádio Folha FM | Crédito: Ed Machado/Folha de Pernambuco

“O programa é todo produzido a partir de temas de interesse dos estudantes. Assim, passamos por todas as etapas jornalísticas: apuração, pauta, roteiro, redação, gravação e edição. E os estudantes têm a chance de desenvolver habilidades jornalísticas a partir do que o rádio nos proporciona”, afirma Trigueiro.

O podcast

O programa vai abordar assuntos diversos com a temática dos Direitos Humanos, e para a estreia, os "Direitos da População Trans" ganham reforço em reportagem assinada pelo estudantes Aline Beltrão e Marcelo Dantas. Em destaque, entre outras abordagens, as dores e as estatísticas que povoam a comunidade trans.

Ainda no decorrer do episódio de estreia do podcast, a repórter Laura Martiniano traz uma entrevista com Stheer Pacheco, coordenadora da Cooperativa Ponto Certo, da Amotrans Pernambuco.



O programa também apresenta o quadro Dialogando, com o advogado, cientista político e coordenador da Cátedra Unesco/Unicaop de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, Manoel Moraes e a coluna Culturalidade, com produtos/dicas culturais acerca do tema do episódio do dia. À frente do quando estará o historiador, escritor e estudante de jornalismo Marcelo Dantas.

Integra também a programação do episódio a coluna "Bê a Bá da Mídia", momento em que Andrea Trigueiro traz informações relevantes sobre educação midiática.



Crédito: Ed Machado/Folha de Pernambuco

Pouco mais de 20 episódios integram a programação do Expressão Livre, que também está disponível no Spotify. "A nossa parceria com a Unicap não é de hoje. Aliás, sempre tivemos a preocupação de manter vínculos com a academia, pela importância que tem abrir um espaço de rádio às necessidades das pessoas", enalteceu Marise Rodrigues, gerente da Rádio Folha.

Serviço

Podcast "Expressão Livre"estreia na Rádio Folha FM (96,7)



Todo sábado, às 11h

