'Pode ser gente conhecida', diz Ceará sobre imagens que mostram invasão à sua mansão em SP

O humorista e apresentador Wellington Muniz, conhecido como Ceará, usou as redes sociais para divulgar imagens do momento em que a mansão onde mora com a modelo Mirella Santos e a filha, Valentina, é invadida por bandidos durante uma viagem da família. No relato, ele diz considerar a possibilidade do imóvel ter sido invadido por alguém conhecido.

No início da tarde desta terça-feira (11), Ceará e Mirella postaram vídeos mostrando como ficou a mansão do casal após a ação dos bandidos, com vários pertences espalhados pelo chão.

“Entram na garagem, abrem o portão, pegam o cofre com todos os pertences e saem (...) Os dois conseguiram pegar o cofre e o cachorro ali, de boa, brincando com eles”, diz Ceará.

O comportamento do animal levantou a suspeita no humorista, que pediu ajuda de usuários para divulgar as imagens e auxiliar a polícia na identificação dos criminosos.

“Olha o cachorro balançado o rabo aqui para eles. Por isso falo que pode ser gente conhecida (...) O Bartô calmamente não avançou em nenhum”, diz.

Mirella Santos e Wellington Muniz relataram na tarde da última segunda-feira que a mansão onde moram em São Paulo foi invadida por criminosos. Após darem a notícia, o casal mostrou aos seguidores as imagens da câmera de segurança no momento do crime.

A invasão à mansão da família aconteceu na última sexta-feira, dia 7, às 19h51. Pelo menos três homens estão envolvidos no caso.

Os ladrões levaram objetos de valor da casa, como bolsas de grife, relógios e joias da família. Num dos vídeos captados pela câmera de segurança localizada na garagem, o cofre também aparece sendo carregada por eles.

Chorando, Mirella Santos deu a notícia aos seus seguidores do Instagram. Ela e a família, incluindo seu marido, o humorista Wellington Muniz, o Ceará, aproveitaram o feriadão para descansar num hotel-fazenda. Entre os itens roubados, estavam bolsas, relógios e joias dela e da filha, que tem 8 anos.

"Oi, gente, boa tarde. Eu não consigo nem falar direito desde sexta-feira. Eu tive a pior sexta-feira santa da minha vida, Deus que me perdoe. Final de semana, a gente foi para um hotel-fazenda, e você espera acompanhar tudo em família, e arrombaram minha casa, entraram na minha casa em São Paulo. Roubaram todos os nossos pertences, coisas que a gente trabalhou muito. Eu vim de família simples, eu ralei muito pra conquistar minhas coisas", iniciou ela no vídeo, publicado nos stories.

