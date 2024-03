A- A+

exercícios Pode treino de força na gravidez? Leandra Leal pratica exercícios com 4 meses; entenda os limites Especialista explica que o ideal são atividades com intensidade moderada para evitar parto prematuro ou sangramentos

A atriz Leandra Leal compartilhou com seus seguidores um vídeo em que pratica levantamento de peso grávida de 4 meses. Na publicação, questionada pelos fãs se não seria perigoso, a artista esclareceu que está sob monitoramento profissional e foi liberada pelos médicos. No entanto, o tema da prática de exercícios de alta intensidade durante o período de gestação ainda causa debate entre especialistas.

De acordo com o ginecologista obstetra Rodrigo Rosa, diretor clínico da clínica Mater Prime, em São Paulo, e membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH), afirma que, para a maioria das mulheres, o melhor é evitar. Porém, destaca que, sob avaliação médica, diferentes casos podem ser considerados.

"A prática de atividade física na gestação é altamente benéfica, mas não é indicado a prática de alta intensidade. A exceção são pessoas que já são altamente capacitadas, treinadas, acostumadas, e que durante a gravidez não apresentam riscos aumentados para parto prematuro, não tenham colo do útero mais curto, não apresentam inserção baixa de placenta, sempre após uma avaliação médica e supervisão. Mas é um caso realmente em caráter de exceção. Para a grande maioria das gestantes, o ideal é a atividade moderada" diz.

Além disso, Fernanda Faig, obstetra especialista em gestação de alto risco do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, explica que, mesmo para aquelas já acostumadas a exercícios mais pesados, a indicação é reduzir a carga durante a gravidez.

"Esse tipo de treino de alta intensidade pode ser feito por mulheres que já o praticavam, com a recomendação de diminuição de carga e de intensidade leve a moderada. Porém, ainda não existem estudos suficientes para garantir que a prática seja segura durante a gestação" diz.

Ela esclarece que, quando as orientações não são seguidas, ou a atividade física escolhida não envolve a avaliação médica, pode haver riscos para o bebê:

"Alguns deles são descolamento prematuro de membranas, trabalho de parto prematuro, lesões osteoarticulares e musculoesqueléticas, restrição de crescimento fetal e hipoglicemia fetal."

Quais exercícios são ideais para a gravidez?

Rosa diz que, no geral, as atividades mais indicadas são as que promovem uma melhora da capacidade cardiorrespiratória e um fortalecimento muscular, principalmente na região da lombar para diminuir o desconforto que pode surgir com o peso da barriga e a mudança do centro de gravidade do corpo.

"Atividades de baixo impacto, como natação, pilates, ginástica, são muito bem-vindas. Corridas leves e musculação leve não estão necessariamente contraindicadas, mas é preciso evitar grandes esforços que aumentem a pressão intra-abdominal e o batimento cardíaco, já que a própria gestação eleva a frequência cardíaca basal" diz.

A obstetra do Einstein acrescenta que a avaliação deve se adaptar ao período da gestação. Enquanto no primeiro trimestre deve-se evitar exercícios que tenham impacto, no segundo é importante também interromper aqueles com risco de queda:

"Em caso de musculação, por exemplo, nessa etapa possivelmente as cargas terão que ser adaptadas para que o treino fique confortável e seguro. No terceiro trimestre, o peso da mãe já está atuando muito nos exercícios, então a recomendação seria evitar as cargas pesadas e os movimentos que precisem ficar em apneia (sem respirar), fazendo assim manobra de valsalva, o que pode aumentar a pressão intra-abdominal."

Veja também

FAMOSOS Anitta distribui brindes para convidados em festa: bebidas para homens; bolsas para mulheres