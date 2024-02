A- A+

BBB 24 "Pode virar um Babu da vida", dispara Rodriguinho sobre sem mandar Davi para os Paredões Pagodeiro justificou voto com desentendimento que teve com o baiano no começo do programa

Na área externa da casa do “BBB 24”, na tarde desta sexta-feira (9), Rodriguinho e Pitel conversavam sobre o jogo. O pagodeiro disse que os participantes não sabiam quem está forte entre o público e mencionou Davi.

“Por mim, o Davi pode virar um Babu da vida, ir pra dez Paredões, eu sempre vou mandar. Ele pode ir pra dez, eu vou mandar sempre, dos dez vai ter meu voto lá”, disparou o cantor. “Tá perseguindo o menino, viu?”, retrucou Pitel.

“Não tô perseguindo não, o cara chegou atirando na minha cara no primeiro dia”, justificou Rodriguinho. Pitel disse que o artista ainda se apega a coisas que aconteceram no primeiro dia de confinamento.



“Mas é isso que eu tenho pra me apegar. O que eu vou me apegar, ele cantando? Não existe isso”, respondeu Rodriguinho. Pitel, no entanto, afirmou que os problemas de convivência também movimentam o jogo.

“Se for assim você nunca vai ter novos conflitos com ninguém, vai ficar muito cômodo pro seu jogo, você não acha não?”, perguntou a assistente social. “Eu não vim aqui pra brigar, não vim pra ter conflito, não vim pra fazer amizade e não vim pra curtir festa. Eu vim aqui pra ganhar R$ 3 milhões”, respondeu o pagodeiro.

