BBB 24 Poder Curinga e emparedado pelo Anjo: veja como será a dinâmica do "BBB 24" nesta semana Programa estreia o jogo "Perde e Ganha" e "Poder Iluminado" dará imunidade

Antes de iniciar a Prova do Líder, nesta quinta-feira (15), Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica desta semana no programa. Uma das novidades será a estreia nesta edição do Poder Curinga.

Na sexta-feira (16), os brothers e sisters poderão dar seus lances. Quem arrematar o “Poder Iluminado” terá imunidade. Antes disso, os participantes encaram o “Perde e Ganha”, nova dinâmica em que os jogadores podem ganhar ou perder estalecas.

O “Na Mira do Líder” também será realizado na sexta, quando três pessoas receberão pulseiras e correrão risco de ir ao Paredão. Já no sábado (17), ocorre a Prova do Anjo. Desta vez, o vencedor ganha a imunidade, mas também indica alguém ao Paredão.



Uma berlinda tripla será formada no domingo (18). Vão para a prova “Bate e Volta”, os dois mais votados pela casa e o indicado pelo Anjo. Apenas um se salva e os outros dois vão para o Paredão, junto com o indicado do Líder.

O resultado da eliminação será revelado na próxima terça-feira (20), no programa ao vivo. A votação para o Paredão será para eliminar.

