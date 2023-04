Poder Curinga vai para Aline Wirley, que pode trocar emparedados

A- A+

Com a proximidade do término da atual edição do Big Brother Brasil (BBB23), as dinâmicas do programa começam a ser aceleradas - e acumuladas - haja vista o paredão desta semana, o 13º da temporada, marcado para este domingo (9).



Anunciado por Tadeu Schimdt na noite desta quinta-feira (6), ocasião em que Ricardo (Alface) sagrou-se o líder semana, o cronograma dos brothers e sisters está tomado por "obrigações", a começar pelo Poder Curinga, angariado por Aline Wirley - que apostou mais estalecas do que os demais confinados.





Com o Poder da Mistura em mãos, Aline vai ativar a regalia trocando um dos emparedados do Monstro por outra pessoa que ainda esteja disponível na casa, ou seja, que não tenha sido indicada à berlinda.



E por falar em Monstro, quem receber o castigo do Anjo - dinâmica que acontece neste sábado (8) e vai autoimunizar o vencedor - vai direto para o Paredão.



Para a berlinda do domingo, portanto, além dos dois Monstros, estarão emparedados o indicado pelo Líder (Alface), a indicação da casa e um dos Monstros também vai poder puxar um dos participantes. Paredão formado, todos seguem para a Prova Bate e Volta.

Veja também

MÚSICA PERNAMBUCANA 12° Prêmio da Música de Pernambuco: Gabi da Pele Preta e Mayra Clara concorrem com Melhor Álbum