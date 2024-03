A- A+

BBB 24 Poder da Verdade e duas votações da casa: confira como será a dinâmica da semana no BBB 24 Tadeu Schmidt explicou a sequência do jogo durante o programa desta quinta-feira (14)

Os próximos dias prometem ser agitados na casa mais vigiada do Brasil. No programa ao vivo desta quinta (14), Tadeu Schmidt revelou como será a dinâmica da semana no BBB 24. Além do Poder da Verdade a novidade será a formaçao de Paredão com duas votações da casa.

Após a 13ª Prova do Líder, que foi vencida por Giovanna, já se sabe que ela terá o poder de veto na semana que vem. Na sexta-feira (15), após a dinâmica do Perde e Ganha, um brother arrematará o Poder Curinga. Nesta semana, ele será o Poder da Verdade. O dono poderá vetar, se quiser, a imunidade que o Anjo der para alguém.

No mesmo dia, o Líder da semana vai apontar cinco pessoas para botar Na Mira do Líder. No sábado (16), acontece a Prova do Anjo, que será autoimune e poderá imunizar mais um participante.

No domingo (10), após a indicação do Líder, a casa votará de forma aberta, porém apenas as pessoas que estavam Na Mira do Líder poderão ser votadas. O mais votado, está no Paredão. Na sequência, terá uma votação normal no Confessionário. Além disso, os cinco brothers da Mira do Líder entrarão em consenso para indicar mais alguém para a berlinda.

Fechando a dinâmica da votação, três brothers participam da Prova Bate e Volta, e apenas um se salva.

