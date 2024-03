A- A+

BBB 24 Poder sem Volta e Paredão Quádruplo: confira como será a dinâmica da semana no BBB 24 Tadeu Schmidt explicou para o público as regras durante o ao vivo desta quinta (21)

Durante o programa ao vivo desta quinta-feira (21), o apresentador Tadeu Schmidt revelou como será a dinâmica da semana no BBB 24, que começa com a definição do 14ª Líder e terminará em um Paredão Quadruplo.

Nesta quinta aconteceu a 14ª Prova do Líder. Na sexta-feira (22), após a dinâmica do Perde e Ganha, um brother arrematará o Poder Curinga. Nesta semana, ele será o Poder Sem Volta . O dono poderá tirar um dos emparedados da Prova Bate e Volta.

No mesmo dia, o Líder da semana vai apontar duas pessoas para botar Na Mira do Líder. No sábado (23), acontece a Prova do Anjo, que será autoimune. Desta vez, o Anjo não poderá imunizar ninguém.

No domingo (24), será formado um Paredão Quádruplo. Após a indicação do Líder, a casa votará e os dois mais votados estarão na berlinda. Na sequência, os dois emparedados pela casa terão direito a um Contragolpe cada.

Fechando a dinâmica da votação, o dono do Poder Curinga veta alguém da Prova Bate e Volta. Três brothers participam da disputa, e um se salva.











