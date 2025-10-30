A- A+

REALITY "Poderosas do Cerrado": conheça as participantes do reality sobre mulheres ricas de Goiânia Entre as participantes, estão a viúva do cantor Leandro, decoradoras das festas de Virgínia Fonseca e empresárias do agro

“Poderosas do Cerrado”, com episódios já disponíveis no Globoplay, estreia no canal GNT nesta quinta-feira (30), a partir das 21h45. O novo reality show é focado em seis mulheres da alta sociedade de Goiânia.

O lançamento é como uma versão “agro” de “Mulheres Ricas”, programa exibido pela Band entre 2012 e 2013. As participantes são empreendedoras de sucesso, que abrem as portas de suas mansões para o público, compartilhando suas rotinas em família e no trabalho, sempre cercadas de luxo.

Entre as personagens, estão empresárias do ramo de eventos, influenciadoras digitais, donas de fazendas e viúva de cantor sertanejo. Com produção da BOXFISH, o reality conta com dez episódios, com direção de Rico Perez e roteiro de Ed Cruz.



Conheça as participantes de “Poderosas do Cerrado”:



Andréa Mota - Dona de fazenda, imóveis e de uma empresa de envasamento, a empresária foi casada com o cantor Leandro, que fazia dupla com Leonardo e faleceu em 1998. Ela é mãe de cinco filhos: dois do relacionamento com Leandro e mais três do casamento atual, com Fernando, com quem ela está há 30 anos.

Roseli Tavares - A pecuarista é dona de cinco fazendas de criação de bois e já nasceu rica, aprendendo o ofício da terra com a família. Apesar de viver no campo, ela não dispensa o luxo de hotéis cinco estrelas, restaurantes com estrelas Michelin e bolsas Hermès.

Tana e Cristal Lobo - As irmãs estão entre os nomes requisitados do País no ramo de eventos sociais. São elas as responsáveis, por exemplo, pelas festas da influenciadora Virgínia Fonseca. As duas se conhecem profundamente, mas brigam sem filtros.

Thaily Semensato - Ao lado do marido, a empresária é dona da maior distribuidora online de destilados do Brasil. Natural do Paraná, mudou de vida ao ir morar em Goiânia. Sua rotina agitada se divide entre a criação dos filhos, trabalho, academia e eventos.

Layla Monteiro - A influenciadora conta com mais de 1 milhão de seguidores e é queridinha das marcas voltadas para o público A+. Nas redes sociais, também fala sobre como é viver com o diagnóstico de esclerose múltipla. Segundo ela, nunca levou hate ou foi cancelada na internet.



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também