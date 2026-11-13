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Streaming 'Podia ter parado, mas não parei', diz Suzane von Richthofen em documentário da Netflix Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o documentário traz novos relatos da condenada, que cumpre regime aberto desde 2023

Dez anos após sua última entrevista, Suzane von Richthofen volta a falar em novo documentário da Netflix sobre o crime que chocou o Brasil: o assassinato de seus pais, pelo qual ela foi condenada em 2002, juntamente com Daniel e Christian Cravinhos.

Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, foi lançado no streaming na quarta-feira, 11. Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o documentário traz novos relatos da condenada, que cumpre regime aberto desde 2023.

"Não estou aqui para ser santa, não estou aqui para ser vítima, esse não é o meu papel, mas eu não sou o monstro que as pessoas ouvem falar", diz ela em determinado momento da entrevista.

Relembre o crime

Em 31 de outubro de 2002, aos 18 anos, Suzane von Richthofen se envolveu no assassinato dos próprios pais, Manfred e Marísia von Richthofen, mortos a pauladas enquanto dormiam na mansão da família, em São Paulo, pelos irmãos Daniel Cravinhos, então seu namorado de 21 anos, e Cristian Cravinhos, de 26.

Julgada em 2006, ela foi condenada inicialmente a 39 anos e seis meses de prisão por duplo homicídio triplamente qualificado e fraude processual - pena posteriormente reduzida pela Justiça para 34 anos e quatro meses. Após cumprir mais de duas décadas na penitenciária de Tremembé, no interior paulista, progrediu para o regime aberto em janeiro de 2023, aos 39 anos.

O que mais ela diz no novo documentário

Existem algumas questões que revolvem o crime que resultou nas mortes de Manfred e Marísia Von Richthofen. Uma delas, atrelada à premeditação do caso, e até que ponto já havia planos da ação. "A conversa nunca foi nesses termos: 'matar'", contou.

As versões dadas por Suzane e Daniel se contradizem, com cada um acusando o outro de ser a mente por trás do crime. Essa contradição chegou até mesmo a ser relatada nos dois filmes O Menino que Matou Meus Pais e A Menina Que Matou os Pais.

"Ele me colocava como encurralada, ou eu vivia com ele ou com os meus pais", afirmou. "O que eu fiz não tem mais volta", diz ela em outro momento. "Eu podia ter parado, mas eu não parei".

Suzane comenta que o crime impactou sua relação com o então namorado. Ela fala que "não éramos mais iguais", agora que havia duas mortes entre eles. "A relação nunca mais seria da mesma forma".

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