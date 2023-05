A- A+

LITERATURA Poema de Amanda Gorman lido na posse de Joe Biden é proibido em escola nos EUA; entenda O poema "The hill we climb" foi banido de escola primária na Flórida após queixa de um pai de alunos e autora ainda foi confundida com Oprah

A poeta Amanda Gorman, quando tinha apenas 22 anos, emocionou os Estados Unidos — e o mundo — lendo seu poema "The Hill We Climb" ("A colina que escalamos", em tradução livre) na posse do presidente estadunidense Joe Biden, em 2021. Cerca de dois anos depois, nesta terça-feira (23), a escritora teve seu poema banido em uma escola primária em Miami-Dade County, Flórida, e ainda foi confundida com a apresentadora Oprah Winfrey.

Indignada, Amanda usou sua visibilidade no Instagram — seu perfil tem mais de 3 milhões de seguidores — para publicar texto criticando o crescimento do número de escolas que proíbem livros e classificando o caso como violação do direito à liberdade de pensamento e de expressão.

"Então eles baniram meu livro de leitores jovens, me confundiram com Oprah , não especificaram a que partes da minha poesia eles se opõem, recusam-se a ler comentários e não oferecem alternativas... Proibições desnecessárias de livros como essas estão em ascensão, e devemos revidar", disse ela, e continuou: "De acordo com a ALA, 40% mais livros foram desafiados em 2022 em comparação com 2021. Além do mais, muitas vezes tudo o que é preciso para remover essas obras de nossas bibliotecas e escolas é uma única objeção. E vamos ser claros: a maioria das obras proibidas são de autores que lutaram por gerações para chegar às estantes. A maioria dessas obras censuradas são por vozes queer e não-brancas", escreveu.

De acordo com o jornal The Miami Heral, a obra de Amanda não foi a única banida do ensino fundamental da escola. O pai de dois alunos teria contestado também outros livros como "O ABC da história negra", "Crianças cubanas", "Países em destaque Cuba", e "Com amor para Langston", alegando que estes fariam referência à teoria racial crítica ou à ideologia de gênero. Queixas desse tipo tiveram um aumento desde o ano passado, quando o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou uma série de novas leis para impedir o ensino relacionado à identidade de gênero ou orientação sexual no jardim de infância até a terceira série.

Além de ser a poeta mais jovem da história dos Estados Unidos a recitar durante uma posse presidencial, Amanda, agora com 25 anos, é socióloga formada por Harvard. Nascida em Los Angeles, Califórnia, ela traz em seus textos questões sociais relacionadas à opressão, como feminismo, raça e sexualidade. Pouco depois de ler o poema para Joe Biden, em 2021, a escritora ainda foi convidada para ser a primeira poeta a se apresentar no Super Bowl, um dos maiores eventos de futebol americano, de alcance mundial.

Veja também

FREVO Paço do Frevo conta com show da Banda de Frevo Elétrica do cordão carnavalesco Quero Ver Quem Vai