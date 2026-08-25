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LITERATURA Livro que aproxima jovens da poesia a partir do Instagram será lançado nesta quinta (27) Pesquisa de mestrado da UFRPE propõe novas formas de trabalhar a literatura em sala de aula a partir de poemas de Cida Pedrosa e da fotografia

Com o objetivo de transformar a leitura de poemas em uma experiência que também passa pela fotografia e pelas redes sociais, 30 estudantes do 2º ano do Ensino Médio da rede estadual de Pernambuco participaram de uma atividade pedagógica. Essa pesquisa chega às páginas do livro ''Releituras da obra Estesia de Cida Pedrosa na rede social Instagram: implicações para o ensino de literatura na cultura digital''.



De autoria da escritora, jornalista e professora Raphaela Nicácio da Silva Lopes, a obra será lançada nesta quinta-feira (27), às 15h, na biblioteca da Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, com entrada gratuita. O lançamento contará ainda com uma palestra da autora sobre a pesquisa, com participação da escritora Cida Pedrosa, vencedora do Prêmio Jabuti em 2020 e vereadora do Recife.

Reler

Durante a atividade pedagógica, os estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio Padre Nércio Rodrigues, na Linha do Tiro, Zona Norte do Recife, tiveram contato com a obra ''Estesia'', de Cida Pedrosa, e produziram oito releituras fotográficas, além de um haicai autoral (poema curto de origem japonesa, composto por três versos).



A proposta buscou aproximar a leitura literária de recursos presentes no cotidiano dos jovens.

Fruto da dissertação de Mestrado em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco

(UFRPE), o trabalho acompanha as diferentes etapas da pesquisa de Raphaela Nicácio, desde a análise de ''Estesia'' e a imersão na escola até a realização da oficina literária. Além disso, o estudo também realizou a aplicação da prática de releituras e a análise qualitativa do material produzido pelos estudantes.

''Promovemos para a maioria desses alunos o primeiro contato com um haicai e a leitura integral de um livro de poemas de uma escritora pernambucana, bem como a percepção das relações semióticas da poesia com a fotografia'', ressalta Raphaela Nicácio.

A oficina aconteceu presencialmente na biblioteca da escola e contou com o estudo de conteúdos necessários para a compreensão da obra, além da leitura oralizada de ''Estesia'', com interpretação, discussão e orientação para a atividade de releituras fotográficas.

O livro também apresenta uma análise das produções dos estudantes e investiga as relações entre as representações visuais e verbais presentes na poesia de Cida Pedrosa. A publicação traz ainda uma entrevista inédita com a escritora, em que ela fala sobre seu itinerário poético e sua relação com a escrita.

A pernambucana Raphaela espera que a experiência possa incentivar novas formas de trabalhar a literatura em sala de aula, especialmente a partir de autores pernambucanos e do uso de recursos tecnológicos e das redes sociais.

Sobre Estesia

Durante a pandemia de Covid-19, Cida Pedrosa passou a registrar, durante passeios com o cachorro Bob Marley, cenas dos bairros das Graças, Espinheiro e Aflitos, no Recife. A partir desses momentos de contemplação, surgiu Estesia, obra formada por 40 haicais acompanhados de 40 fotografias.

Os registros eram feitos pelas ruas e os poemas, em geral, escritos quando a autora retornava ao apartamento. Em alguns casos, o texto surgia no próprio momento da fotografia e era gravado em áudio pelo celular. Cida também realizou registros dentro da própria residência.

Sobre a autora

Mestra em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Raphaela Nicácio da Silva Lopes é especialista em Jornalismo Cultural pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), graduada em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, pela Universidade Estácio de Sá, e em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pelas Faculdades Integradas Barros Melo.

Professora, jornalista, escritora e empreendedora das Edições Novo Horizonte, é membro da Academia Recifense de Letras, na Cadeira nº 34, e membro correspondente da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro (UBE/RJ).

A autora tem livros publicados e inéditos e organizou diversas antologias. Entre os reconhecimentos recebidos estão Menções Honrosas no Prêmio Elita Ferreira, da Academia Pernambucana de Letras, em 2014, na categoria literatura infantil, e pela Fundação Nacional Assis Chateubriand, em 1997, pela redação Minha Cidade, Minha Vida.

Também recebeu homenagem como ex-aluna de destaque do Colégio Americano Batista, em 2017; o Prêmio Personalidade Pernambucana/Revelação Cultural da Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP), em 1997; a Medalha Mandacaru Mérito Cultural, em 2018; além de Votos de Louvor e Aplauso das Câmaras Municipais de Belém do São Francisco e do Recife.

Em 2015, recebeu da então presidente da Academia Pernambucana de Letras, a acadêmica Fátima Quintas, o Diploma de Honra ao Mérito pela contribuição prestada à instituição como assessora de comunicação.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Releituras da obra Estesia de Cida Pedrosa na rede social Instagram: implicações para o ensino de literatura na cultura digital”

Quando: quinta-feira (27)

Onde: Academia Pernambucana de Letras - Avenida Rui Barbosa, 1596, no bairro das Graças, Recife, às 15h

Entrada gratuita

Informações: @academiapernambucanadeletras

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