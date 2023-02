A- A+

LITERATURA Poeta chileno Pablo Neruda foi envenenado, aponta estudo Informação foi divulgada pelo sobrinho do escritor, Rodolfo Reyes, nesta segunda-feira

Um estudo dos restos mortais do poeta chileno Pablo Neruda revelou que o Nobel da Literatura foi assassinado e morreu envenenado, segundo afirmou sua família nesta segunda-feira. Apesar de suspeitas sobre as circunstâncias da morte do artista terem sempre existido, a posição oficial era a de que o escritou morreu em decorrência de um câncer de prostata.

Segundo a versão oficial, Neruda morreu de câncer de próstata aos 69 anos no dia 23 de setembro de 1973, doze dias depois do golpe militar que derrubou o governo do presidente Salvador Allende.

O estudo sobre a morte do poeta será publicado na revista Nature, nesta quarta-feira. A informação do resultado do estudo foi divulgada nesta segunda-feira por Rodolfo Reyes, sobrinho do chileno.

Segundo Reyes, teste apontaram a presença da bactéria Clostridium botulinum em grande quantidade no organismo de Neruda, o que seria um indicativo de envenenamento. A bactéria é a mesma que produz a toxina causadora de botulismo e foi descoberta primeiro no dente exumado do escritor em 2017.

"Encontramos a bala que matou Neruda e estava em seu corpo. Quem disparou? Descobriremos em breve, mas não há dúvida de que Neruda foi morto por intervenção direta de terceiros", disse Reyes a agência Efe.

Segundo o sobrinho de Neruda, uma análise feita por pesquisadores da Universidade McMaster, no Canadá, e da Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, determinou que a bactéria não chegou no corpo do poeta após sua morte.

Há dez anos, um juiz chileno determinou a exumação dos restos mortais do poeta após seu motorista, Manuel Araya, ter revelado que Neruda havia ligado para ele do hospital. Agitado, o escritor avisou a Araya que havia recebido uma injeção enquanto dormia. Horas depois, Neruda morreu.

Veja também

MÚSICA Anitta anuncia pausa na carreira artística, mas mantém faceta como empresária; entenda