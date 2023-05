A- A+

LITERATURA Poeta e cordelista Jorge Filó lança "Pecúlio", seu novo livro; confira a agenda Publicada com incentivo do Funcultura, a obra reúne 70 poesias assinadas pelo escritor

O poeta e cordelista Jorge Filó lança, nesta sexta-feira (2), o seu terceiro livro. “Pecúlio”, obra publicada com recursos do Funcultura, chega aos leitores em evento gratuito realizado no Espaço Pasárgada, às 19h.

A publicação reúne mais de 70 poesias assinadas por Jorge Filó e por seu heterônimo, Anacreonte Sordano, entre inéditos e outros já declamados. Os textos versam sobre temas diversos, refazendo a trajetória do artista na literatura.

No livro, estão presentes ainda textos de outros escritores renomados. Cida Pedrosa e Greg Marinho assinam os textos de apresentação. Já o texto presente na orelha do livro é de autoria de Marcone Melo.



A agenda de lançamento de “Percúlio” conta ainda com mais duas datas já previstas, sempre às 19h, com entrada gratuita. No dia 7 de junho, será em Arcoverde, na Livraria Lira Cultural. Em Petrolina, será no dia 9, na Biblioteca Pública.

