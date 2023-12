Poeta Maju Cavalcanti lança seu primeiro livro, "Voar é a ordem", nesta quinta (7)

A- A+

A poeta, musicista e pesquisadora de corpo Maju Cavalcanti estreia no mercado literário com seu primeiro livro “Voar é a ordem”, que ela lança nesta quinta (7), às 19h, na Casa Astral, Zona Norte do Recife. Este é o segundo lançamento da publicação, que foi apresentada, no fim de novembro, na Feira Literária de Paraty (Flip 2023), na Casa Gueto.

No lançamento, acontece uma performance em dança, música e poesia, com artistas convidados: Nathália Queiroz (que assina a ilustração de capa do livro), Priscila Lins, Oliveira, Larissa Veloso, Nathália Tenório, Lua, Alefe Passarin, além de Hugo Cavalcanti e Betania Cavalcanti, respectivamente irmão e mãe de Maju.

O livro

“Voar é a ordem”, lançado pela Editora Patuá, traz 62 poemas, divididos em cinco partes: “me visto de sol”; “anatomia do voo”; “parida pelo horizonte”; “histórias de carne e osso”; e “entre frestas sonhos”. Maju conta que os poemas que estão no livro foram selecionados a partir de conversas com o também poeta carlos gomes oliveira, autor do recém-lançado “nunca é triste um corpo que fala eu te amo”.

“O título nasceu a partir de um conjunto de poemas com versos fragmentados que traziam a simbologia do voo como um estado vívido de entregar-se ao que se é, e ‘desordenar’ as lógicas impostas sobre o bater de asas de cada corpo. Essa temática se mostrou central, tendo em vista que foi nesse processo de desordenar a minha forma de escrever que os poemas do livro surgiram”, diz Maju.

Outros exercícios que fizeram surgir alguns poemas do livro foram a escrita de fluxo e a combinação entre “escrever e dançar, escrever e escutar, escrever e cantar”. Além disso, muitos poemas vieram à luz a partir da interação em um grupo que Maju mantém com Carlos e Isabel Guedes, no qual compartilham dispositivos que servem aos processos criativos dos três. “Sinto que a escrita em coletivo nutre bastante o meu processo criativo”, conta a artista.

Capa de "Voar é a ordem", de Maju Cavalcanti | Imagem: Reproduçção

O livro chama a atenção pela experimentação formal, explorando a mancha dos versos nas páginas de forma surpreendente e inventiva. “Há poemas que viraram canções, canções que viraram poemas e poemas que dialogam com a performatividade da linguagem oral. A liberdade de voar por dentro de si e expandir as fronteiras do território-corpo, quase como colocar espelhos dentro da carne e do osso, a fim de escavar novos ângulos corpoiéticos”, completa.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Voar é a ordem”, de Maju Cavalcanti (Poesia, 107pp. Editora Patuá, 2023)

Quando: 7 de dezembro de 2023, às 19h.

Onde: Casa Astral | Rua Joaquim Xavier De Andrade, 104, Poço da Panela - Recife/PE

Entrada: gratuita

Preço do livro: R$ 50



