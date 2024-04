''Poeta sobrevivente'': escritora Roseana Murray faz publicação sobre volta a hospital para consulta

A- A+

Com um sorriso, no banco do carona, ao lado de um dos filhos, a escritora Roseana Murray, de 73 anos, falou sobre a ida ao hospital na manhã desta terça-feira (23) para uma consulta pré-agendada. A poetisa foi atacada por três cães da raça pitbull no último dia 5, próximo onde mora, em Saquarema, na Região dos Lagos, e perdeu o braço direito e uma orelha, além de machucados no corpo e no rosto.

Em seu perfil no Instagram, compartilha com leitores, fãs e admiradores sua recuperação, recebe mensagens de carinho e multiplica poesia. Hoje a caminho de um atendimento, lembrou do tempo de internação e da perspectiva para o futuro.

"Poeta sobrevivente". Roseana escreveu, na postagem, que deveria ter acrescido na carteira de identidade. Ainda durante a internação, já dividia com o público um pouco de sua escrita, incluindo um poema inédito. A frase "lute como uma poeta" estampou camisas, virou hashtag e inspiração.

Nesta manhã, na publicação, em que aparece sorridente ao lado do filho Guga Murray, escreveu:

"Voltei ao hospital para fazer uma raspagem nos machucados. Fiquei do outro lado da ala onde estive os 13 dias. Senti saudades dos rostos conhecidos, mas esta equipe da enfermagem é também linda, alegre, carinhosa. Penso que terei que voltar muitas vezes.

Em poucos minutos, no dia 5 de abril, minha vida virou de ponta cabeça. Agora, na minha carteira de identidade,deveriam acrescentar: poeta sobrevivente.

A minha poesia explodiu, feito uma chuva de estrelas cadentes. Agradeço cada post, cada poema falado, enquanto espero o café da manhã."

A ida ao Hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, nesta terça-feira já era esperada. Ao deixar a unidade, na última quinta-feira, estava com o retorno agendado para uma avaliação dos cirurgiões. Ao receber alta, ela falou com a imprensa, e contou sobre planos para o futuro:

— Vou fazer o sarau, ele vai acontecer no hospital. Quero escrever um livro para crianças que têm falta de um membro. Já consegui a melhor ilustradora para mim, das melhores do Brasil, Mariana Massarani. Quero fazer um livro em conjunto, com opiniões das minhas amigas. Nesse caso, a gente vai fazer esse livro para crianças que podem ter perdido algum membro, mas com muito humor.

Foram 13 dias de internação até Roseana receber alta médica. Na data se comemorava o Dia Nacional do Livro Infantil. No início de um novo capítulo, foi aplaudida pela equipe médica, por parentes e amigos pelos corredores da unidade.

Veja também

Música Liniker anuncia pausa na carreira para "estar com a saúde física e mental em dia"