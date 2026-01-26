Seg, 26 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda26/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Literatura

Poetas lançam o livro "A Vida Cheia de Graça do Cantador de Viola", neste sábado (31)

De autoria de Ésio Rafael, Joselito Nunes e Marcos Passos, livro tem prefácio assinado pelo cantor e compositor Maciel Melo e texto das orelhas de Santanna O cantador

Reportar Erro
Marcos Passos e Ésio Rafael, dois dos autores do livro, deram entrevista na Rádio Folha, nesta segunda (26)Marcos Passos e Ésio Rafael, dois dos autores do livro, deram entrevista na Rádio Folha, nesta segunda (26) - Foto: Felipe Nascimento/Rádio Folha 96.7 FM

Organizado pelos poetas e pesquisadores Ésio Rafael, Joselito Nunes e Marcos Passos, o livro “A Vida Cheia de Graça do Cantador de Viola” será lançado neste sábado (31), a partir das 12h, no bar e restaurante João da Carne de Sol, (rua José Bonifácio, 385, Madalena), na Zona Norte do Recife.

Com prefácio assinado pelo cantor e compositor Maciel Melo e texto das orelhas de Santanna O cantador, o livro reúne poesias cômicas de repentistas renomados e de improvisadores anônimos. Ressalta também a presença de espírito do sertanejo nordestino, com suas observações e respostas folclóricas, imediatas e cheias de graça.

Leia também

• Enem: "Sempre li todo tipo de livro", conta aluna que tirou nota 1000 na redação

• Maria Rita anuncia segundo volume de show em homenagem a Elis; saiba detalhes

• Paulinho Moska aporta no Recife, em março, com o show "Os Violões Fênix do Museu Nacional"

“O ‘ouvinte de cantoria’ está para o cantador assim como o cantador está para a viola. Ele é um apaixonado; acompanha os seus passos, sabe da sua vida particular, decora e difunde os versos e ainda envia um mote que levanta uma cantoria já morgada, altas horas da madrugada. O ‘ouvinte’ recita glosa e, ainda por cima, conta história de violeiro. Foi mais ou menos o que procuramos fazer neste livro”, explicam os autores, que foram entrevistados na Radio Folha FM, nesta segunda (26).

Veja a entrevista com a apresentadora Simone Ventura:

Marcos Passos e Ésio Rafael, dois dos autores do livro, deram entrevista na Rádio Folha, nesta segunda (26)Marcos Passos e Ésio Rafael, dois dos autores do livro, deram entrevista na Rádio Folha, nesta segunda (26) Foto: Felipe Nascimento/Rádio Folha FM

“Para nós, todo cantador é bom. Tanto que esta obra foi processada pelas estrofes escolhidas nos livros, nas consultas com os amigos, com os próprios cantadores. A prioridade, então, ficou por conta dos improvisos expostos”, completam.

Marcos Passos, Ésio Rafael e Zelito Nunes têm trabalhos publicados relacionados à poética do poder da palavra improvisada e da prosa sertaneja, de um lado e do outro da garbosa Serra do Teixeira, o olho do furacão dos versos de improviso, onde ainda hoje ecoa poesia.

SERVIÇO:
Lançamento do livro “A Vida Cheia de Graça do Cantador de Viola”
Quando: Sábado (31), a partir das 12h.
Onde: João da Carne de Sol - Bar e Restaurante (Rua José Bonifácio, 385, Madalena).
Entrada franca

Reportar Erro

Veja também

Newsletter