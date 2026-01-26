Poetas lançam o livro "A Vida Cheia de Graça do Cantador de Viola", neste sábado (31)
De autoria de Ésio Rafael, Joselito Nunes e Marcos Passos, livro tem prefácio assinado pelo cantor e compositor Maciel Melo e texto das orelhas de Santanna O cantador
Organizado pelos poetas e pesquisadores Ésio Rafael, Joselito Nunes e Marcos Passos, o livro “A Vida Cheia de Graça do Cantador de Viola” será lançado neste sábado (31), a partir das 12h, no bar e restaurante João da Carne de Sol, (rua José Bonifácio, 385, Madalena), na Zona Norte do Recife.
Com prefácio assinado pelo cantor e compositor Maciel Melo e texto das orelhas de Santanna O cantador, o livro reúne poesias cômicas de repentistas renomados e de improvisadores anônimos. Ressalta também a presença de espírito do sertanejo nordestino, com suas observações e respostas folclóricas, imediatas e cheias de graça.
Leia também
• Enem: "Sempre li todo tipo de livro", conta aluna que tirou nota 1000 na redação
• Maria Rita anuncia segundo volume de show em homenagem a Elis; saiba detalhes
• Paulinho Moska aporta no Recife, em março, com o show "Os Violões Fênix do Museu Nacional"
“O ‘ouvinte de cantoria’ está para o cantador assim como o cantador está para a viola. Ele é um apaixonado; acompanha os seus passos, sabe da sua vida particular, decora e difunde os versos e ainda envia um mote que levanta uma cantoria já morgada, altas horas da madrugada. O ‘ouvinte’ recita glosa e, ainda por cima, conta história de violeiro. Foi mais ou menos o que procuramos fazer neste livro”, explicam os autores, que foram entrevistados na Radio Folha FM, nesta segunda (26).
Veja a entrevista com a apresentadora Simone Ventura:
“Para nós, todo cantador é bom. Tanto que esta obra foi processada pelas estrofes escolhidas nos livros, nas consultas com os amigos, com os próprios cantadores. A prioridade, então, ficou por conta dos improvisos expostos”, completam.
Marcos Passos, Ésio Rafael e Zelito Nunes têm trabalhos publicados relacionados à poética do poder da palavra improvisada e da prosa sertaneja, de um lado e do outro da garbosa Serra do Teixeira, o olho do furacão dos versos de improviso, onde ainda hoje ecoa poesia.
SERVIÇO:
Lançamento do livro “A Vida Cheia de Graça do Cantador de Viola”
Quando: Sábado (31), a partir das 12h.
Onde: João da Carne de Sol - Bar e Restaurante (Rua José Bonifácio, 385, Madalena).
Entrada franca