celebridades Polêmica com calça jeans e filiação a Trump: quem é Sydney Sweeney, estrela de Euphoria Atriz virou assunto nas redes após campanha criticada por mensagem subliminar sobre raça e descoberta de ligação com o Partido Republicano de Donald Trump

Ela já era conhecida por seus papéis em séries como "Euphoria" e "The White Lotus", mas nos últimos dias, o nome de Sydney Sweeney, 26 anos, ganhou as redes sociais por motivos bem diferentes dos holofotes de Hollywood. A atriz e produtora americana se viu no centro de um burburinho online relacionado a publicidade polêmica, debate racial e política partidária.

Tudo começou com uma campanha da marca de jeans American Eagle, lançada no mês de julho. No vídeo da propaganda, Sweeney aparece explicando: “Genes são passados de pais para filhos, muitas vezes determinando características como cor do cabelo, personalidade e até cor dos olhos. Meus jeans são azuis.” A frase, que brinca com a semelhança sonora entre “genes” (DNA) e “jeans” (calça), foi criticada por supostamente fazer alusão à eugenia, uma teoria pseudocientífica que defende a “melhoria” genética da população por meio da reprodução seletiva.

Embora a marca não tenha confirmado nenhuma intenção nesse sentido, usuários apontaram que a campanha, chamada “Sydney Sweeney has great jeans” (“Sydney Sweeney tem ótimos genes/jeans”), perpetua ideais de beleza associados a características brancas e eurocêntricas, reacendendo debates sobre representação e diversidade na moda.

Mas a polêmica não parou por aí. Mais recentemente, segundo o Terra, internautas do X (antigo Twitter) descobriram que Sweeney está filiada ao Partido Republicano, desde junho de 2024, mesmo mês em que Donald Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos, após derrotar Kamala Harris nas eleições de novembro de 2023.

A revelação foi suficiente para internautas associarem a narrativa estética da propaganda com o alinhamento político da atriz. O Partido Republicano, liderado hoje por Donald Trump, representa a direita conservadora no país. Segundo o G1, o próprio Trump afirmou que não sabia da filiação de Sweeney, mas elogiou o anúncio publicitário ao ser informado sobre a repercussão.

A atriz, indicada duas vezes ao Emmy, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. A American Eagle também foi procurada por veículos da imprensa, mas até o momento não emitiu nenhuma nota pública.

